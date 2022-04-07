Генасамблея ООН призупинила роботу Росії у Раді з прав людини

Генеральна асамблея ООН проголосувала за призупинення роботи Росії у Раді з прав людини. Це сталося на тлі повідомлень про звірства військ РФ у війні проти України.

«За» ухвалення відповідної резолюції проголосували 93 країни.

Під час обговорення резолюції представник Росії заявив, що резолюція не має нічого спільного з фактами. Венесуела виступила «проти», оскільки без Росії неможливо буде досягти мирової угоди. А представник Казахстану заявив, що оприлюднені свідчення щодо масових вбивств в українській Бучі потребують незалежного розслідування, лише після його висновків Генасамблея зможе розглянути питання виключення Росії із Ради з прав людини.

З ініціативою виключення Росії з Ради ООН із прав людини виступили Британія і США після повідомлень про те, що російські військові вбили сотні цивільних жителів у Бучі на Київщині.

Фотографії, на яких видно тіла, деякі з яких мають зв’язані руки, викликали шок і засудження з боку представників міжнародної спільноти і заклики до посилення санкцій проти Росії і кримінального переслідування винних.

Попри те, що українська влада і багато країн Заходу вказали на причетність РФ до воєнних злочинів в Україні, а супутниковими знімками факти вбивств цивільних були підтверджені, у Кремлі заперечили причетність російських військ до таких дій.