G7 «найрішучіше» засудила звірства Росії у Бучі

«Група семи» заявила, що «найрішучіше» засуджує звірства, вчинені Росією в місті Буча під Києвом та в інших районах України.

«Вражаючі зображення загиблих мирних жителів, жертв катувань й очевидних страт, а також повідомлення про сексуальне насильство та руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої загарбницької війни Росії проти України та її народу», – заявили міністри закордонних справ країн G7 у спільній заяві від 7 квітня.

«Різанина в місті Буча та інших містах України буде внесена до списку звірств і грубих порушень міжнародного права, в тому числі міжнародного гуманітарного права і прав людини, скоєних агресором на українській землі», – йдеться в повідомленні.

G7, до складу якої входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія і Сполучені Штати Америки, заявила, що група готова й надалі допомагати Україні у захисті від неспровокованого вторгнення Москви, «в тому числі військовою технікою та фінансами».

«Ми підкреслюємо, що відповідальні за ці жахливі дії та звірства, включаючи будь-які напади на цивільне населення і руйнування цивільної інфраструктури, будуть притягнуті до відповідальності», – йдеться у заяві.

«Разом із міжнародними партнерами G7 підтримуватиме і посилюватиме тиск на Росію, вводячи скоординовані додаткові обмежувальні заходи, щоб ефективно перешкодити спроможності Росії продовжити агресію проти України», – додали в G7.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель. Після відступу російських військових у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних». Росія навіть намагалася скликати засідання Ради безпеки ООН, заявивши про «кричущу провокацію українських радикалів у Бучі». Втім, Рада безпеки ООН відхилила цю ініціативу.