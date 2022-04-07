Німецька розвідка каже, що військові РФ обговорювали звірства в Бучі по радіозв’язку – Der Spiegel

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) перехопила радіоповідомлення військових РФ про масові вбивства у Бучі на Київщині, з яких випливає, що ці злочини не були випадковими, повідомило 7 квітня Der Spiegel із посиланням на дані BND, які є у розпорядженні німецького видання.

«BND перехопила російський військовий радіозв’язок, по якому обговорювалося вбивство мирних жителів у Бучі. Частина перехопленого радіотрафіку, очевидно, може бути безпосередньо пов’язана з трупами, які були сфотографовані в Бучі», – пише видання.

Повідомляється, що російські військові обговорювали масові вбивства мирних жителів у Бучі, а окремі повідомлення можуть стосуватися конкретних тіл загиблих на фото, зокрема на головній вулиці міста.

В одній з перехоплених розмов військовий РФ каже, що він та його товариші застрелили людину на велосипеді. Фото вбитого чоловіка з велосипедом стало одним із найвідоміших свідчень звірств у Бучі, яке поширили ЗМІ у світі.

В іншій розмові чоловік, за даними Der Spiegel, каже, що українських військових спочатку допитують, а потім розстрілюють. З отриманих матеріалів також випливає, що ключову роль у звірствах в Бучі відіграли бойовики «ПВК Вагнера».

Перехоплені BND розмови свідчать про те, що масові вбивства в Бучі не були випадковими діями чи вчинками окремих солдатів, пише видання.

Джерела, знайомі з аудіозаписами, вказують на те, що вбивство мирних жителів стало стандартним елементом дій російських військових і потенційно – частиною більш широкої стратегії, мета якої посіяти страх серед цивільних і таким чином зменшити спротив. Der Spiegel пише, що у перехоплених розмовах військові РФ говорять про звірства, ніби як про буденність.

Повідомляється, що німецька розвідслужба 6 квітня поінформувала про перехоплені розмови відповідні органи в Берліні. Була також здійснена експертиза інших аудіозаписів, які також можуть вказати на аналогічні події в інших місцях, пише видання.

В уряді Німеччини раніше заявили, що німецькі фахівці ретельно вивчили зроблені у середині березня супутникові знімки Бучі і не мають сумнівів, що тіла вбитих людей тривалий час перебували там, де вони були виявлені після відходу російських військ.

2 квітня Міноборони України повідомило про звільнення всієї Київської області від російських військ. Після відступу військ РФ стали відомі численні свідчення про масові факти загибелі мирних жителів. Зокрема, як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, у Бучі під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

Президент України Володимир Зеленський та інші світові лідери звинуватили російських військових у скоєнні геноциду. Російська сторона назвала знімки з Бучі «інсценуванням».