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Радбез ООН відкинув запит Росії. Москва пропонувала обговорити «провокацію українських радикалів у Бучі»

Після звільнення Бучі від російських військ, за даними місцевої влади, у місті виявили сотні загиблих цивільних

Рада безпеки ООН не проводитиме засідання 4 квітня на запит Росії, яка вимагала обговорити «кричущу провокацію українських радикалів у Бучі». Згідно з заявою представниці російського МЗС Марії Захарової, російський запит відхилила Велика Британія, яка зараз головує в Раді безпеки.

Агенція Reuters також повідомляє із посиланням на британську делегацію, що обговорення ситуації в Україні відбудеться, як і планувалося, у вівторок, 5 квітня.

Влада України звинувачує російських військових у вбивствах мирних жителів у Київській області, зокрема, в місті Буча. Тіла загиблих були знайдені там після виходу російських військових, які контролювали кілька міст і сіл на північний захід від Києва кілька тижнів. Влада Росії називає численні фото- та відеосвідчення цих вбивств «провокацією» та «постановкою».

Вулиці Бучі всіяні тілами цивільних осіб після російської окупації – фотосвідчення
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Вулиці Бучі всіяні тілами цивільних осіб після російської окупації – фотосвідчення

У перші дні квітня низка журналістів змогли потрапити в найбільші міста Київської області одразу після їх звільнення.
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