«Це абсолютно нестерпно» – премʼєр-міністр Японії про вбивства цивільних на Київщині

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда засудив убивства мирних жителів у Київській області і закликав притягнути Росію до відповідальності за ці злочини.

«Я глибоко шокований тим, що на околицях Києва вчинили жахливі звірства проти мирного населення. Вбивство невинних мирних жителів порушує міжнародне гуманітарне право. Це абсолютно нестерпно, і Японія рішуче засуджує це», – наголосив голова японського уряду.

Фуміо Кісіда також закликав до дій, відзначивши, що «Росія має нести сувору відповідальність за ці дії».

Раніше про необхідність притягнути винних у злочинах проти цивільних військ заявили очільники Європейського союзу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що влаштована російськими військовими «різанина в Бучі була навмисною», і закликав до негайних нових санкцій проти Москви.

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Міський голова Бучі Анатолій Федорук 2 квітня повідомив, що під час окупації міста російськими військами було розстріляно близько 300 місцевих мирних жителів. Близько 280 людей було скинуто в братську могилу, а решту залишили на вулиці.

Міністерство оборони повідомило, що 2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель.