Влада Польщі вимагає саміту ЄС через «різанину в Бучі» та наполягає на наданні Україні зброї

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що злочини проти цивільних в Бучі виключають сподівання на пошук компромісу з Росією будь-якою ціною.

«Насправді захисникам України понад усе потрібні три речі: зброя, зброя та ще раз зброя», – написав Дуда у фейсбуці.

Він додав, що «злочинців треба назвати злочинцями, притягнути до відповідальності та засудити».

Крім того, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наполягає, що має негайно має бути скликаний саміт ЄС щодо злочинів російських військових в Україні і накладення чергових санкцій на Росію.

«Злочини, які Росія вчинила щодо близько 300 жителів Бучі та інших міст за межами Києва, слід назвати актами геноциду і розглядати як такі. Кожен винуватець – прямо чи опосередковано – має бути суворо покараний міжнародним трибуналом. Різанина в Бучі – це більше ніж тривожний дзвінок для Європи та світу. Це жахливий крик до справедливості, свободи та права на життя; для основних і загальнолюдських цінностей. ЄС має конфіскувати всі російські активи в своїх західних банках, а також активи російських олігархів. ЄС повинен негайно розірвати всі торгові відносини з Росією. Європейські гроші мають припинити надходити до Кремля. На злочинний та все більш тоталітарний режим Путіна потрібно накласти одну річ – дієві санкції», – повідомтв Моравецький у фейсбуці.

Польський прем’єр також заявив, що Україна має отримати більше зброї, якою зможе захищати жінок і дітей Маріуполя, Бучі та багатьох інших місць.

«Це наш політичний і моральний обов’язок. Годі фальшивих жестів і тактики ухилянь», – сказав він.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що шокований повідомленнями про звірства російської армії на Київщині, і наголосив, що на Росію чекають нові санкції.

У суботу Київська область була звільнена від російських загарбників, повідомило Міністерство оборони України. Після відступу військ РФ у визволених містах і селах зафіксовані масові вбивства цивільних. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, станом на вечір 3 квітня з території Київщини вивезли 410 тіл убитих мирних жителів.