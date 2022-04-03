Уряд США «прагне встановлення відповідальності» за злочини проти цивільних в Україні – посольство

Посольство Сполучених Штатів в Україні прокоментувало дані про воєнні злочини російських військ у звільнених містах на Київщині.

У відомстві назвали «жахливими» фотографії з Бучі та інших населених пунктів, залишених російськими військовими.

«Уряд США прагне встановлення відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти. Ми не можемо мовчати, світ повинен знати про те, що сталося, і ми всі повинні діяти», – йдеться в коментарі.

Раніше про необхідність притягнути винних у злочинах проти цивільних військ заявили очільники Європейського союзу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що влаштована російськими військовими «різанина в Бучі була навмисною», і закликав до негайних нових санкцій проти Москви.

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Міський голова Бучі Анатолій Федорук 2 квітня повідомив, що під час окупації міста російськими військами було розстріляно близько 300 місцевих мирних жителів. Близько 280 людей було скинуто в братську могилу, а решту залишили на вулиці.

Міністерство оборони повідомило, що 2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель.