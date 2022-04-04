«Воєнні злочини і геноцид в Бучі вимагають додаткових санкцій проти Росії»: світ реагує на масові вбивства цивільних в Бучі

Міжнародне співтовариство продовжує висловлювати шок і обурення після появи доказів того, що російські сили вчинили звірства проти мирного населення в Україні, а Москва відхилила ці повідомлення як «провокацію».

«Повідомлення про вбитих, зґвалтованих і тяжко поранених російськими військами українських мирних жителів варті засудження», – заявила прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн журналістам у Веллінгтоні 4 квітня.

«Росія повинна відповісти перед світом за те, що вони зробили», – додала вона, зазначивши, що її уряд обговорить додаткові заходи для підтримки України в її боротьбі проти російського вторгнення.

Росія повинна відповісти перед світом за те, що вони зробили

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав інциденти «порушенням міжнародного права».

Заяви прозвучали після появи повідомлень про те, що сотні мирних жителів були розстріляні та скинуті в братські могили або залишені на вулицях у передмісті Києва, в Бучі російськими військами, які вийшли з цього району після окупації протягом кількох тижнів.

Фотографії, на яких нібито зображені тіла страчених цивільних зі зв’язаними руками, шокували багатьох і призвели до закликів до посилення санкцій проти Росії та кримінального переслідування винних.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив в радіоінтерв’ю 4 квітня, що є ознаки того, що російські війська вчинили «воєнні злочини» в Бучі.

Те, що сталося в Бучі, вимагає нового раунду санкцій

«Те, що сталося в Бучі, вимагає нового раунду санкцій і дуже чітких заходів», – сказав Макрон, додавши, що додаткові санкції мають бути спрямовані на російський експорт вугілля та нафти.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що російські війська можуть зайти так далеко, що вчинили «геноцид» у Бучі.

«Ми зробимо все, щоб ті, хто вчинив ці воєнні злочини, не залишилися безкарними», – сказав Санчес в Мадриді.

Виступаючи на державному телебаченні пізно 3 квітня, речниця МЗС Росії Марія Захарова відкинула звинувачення як «провокацію». Вона без доказів заявила, що Сполучені Штати і НАТО «замовили» зображення, щоб дискредитувати Росію.

«У цьому випадку, мені здається, той факт, що ці заяви були зроблені в перші хвилини після появи цих матеріалів, не викликає жодних сумнівів у тому, хто «замовив» цю історію», – сказала Захарова.

Раніше Міноборони Росії також без доказів заявляло, що зображення Бучі є «ще одним постановкою київського режиму» і що всі російські війська покинули місто до 30 березня.

Москва попросила Раду безпеки ООН зібратися 4 квітня, щоб обговорити те, що вона назвала «провокацією українських радикалів» у Бучі.

Слідчий комітет Росії 4 квітня оприлюднив заяву, в якій оголосив про «розслідування» за звинуваченням у поширенні Україною «завідомо неправдивої інформації» про дії російських військ у Бучі.

«Відповідати за злочинні накази»

Президент України Володимир Зеленський виступив 3 квітня, звинувативши російські війська у скоєнні «геноциду» в місті, і сказав керівникам Кремля, що вони мають приїхати до Бучі, щоб побачити, що зробили їхні військові.

«Я хочу, щоб усі керівники Російської Федерації бачили, як виконуються їхні накази», – сказав Зеленський у відеозверненні, переходячи з української мови на російську.

«Такі накази. Таке виконання. І є спільна відповідальність. За ці вбивства, за ці тортури… За постріли в потилицю», – сказав він.

Він заявив, що президент Росії Володимир Путін і російські військові повинні нести відповідальність за дії військ в Україні.

Такі накази. Таке виконання. І є спільна відповідальність. За ці вбивства, за ці тортури… За постріли в потилицю

«Коли ми знаходимо людей із зв’язаними за спиною руками та обезголовленими, я не розумію», – сказав він про сцени жертв, розкиданих на вулицях Бучі, міста приблизно в 35 кілометрах на північний захід від Києва.

Кореспондент Української служби Радіо Свобода 2 квітня побачив на вулицях невеликого міста тіла начебто цивільних. Лише в одному місці кореспондент побачив на вулиці до 10 тіл.

Журналісти AP бачили тіла щонайменше 21 людини в різних місцях Бучі. Тіла однієї групи з дев'яти людей – усі в цивільному – були розкидані на землі поблизу місця, яке, за словами місцевих жителів, використовували російські сили як базу. Схоже, жертви були вбиті з близької відстані.

Загалом українська влада заявила, що тіла щонайменше 410 мирних жителів були знайдені в районі Києва, який до минулого тижня контролювався російськими військами.