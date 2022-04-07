У Німеччині ініціюють розслідування проти Путіна й інших чиновників РФ через воєнні злочини в Україні

Двоє колишніх урядовців Німеччини подали до федеральної прокуратури документи для відкриття розслідування щодо воєнних злочинів, скоєних за час вторгнення Росії в Україну, проти російських чиновників, у тому числі президента Володимира Путіна.

Колишня міністерка юстиції Забіне Льойтгойсер-Шнарренбергер і колишній міністр внутрішніх справ Ґерхарт Баум заявили 7 квітня, що хочуть використати німецькі закони, які дозволяють переслідування за серйозні злочини, скоєні за кордоном, щоб притягнути до відповідальності тих, кого вони вважають винними у звірствах в Україні.

Раніше цього року застосування Німеччиною правила «універсальної юрисдикції» привело до першого засудження високопоставленого сирійського чиновника за злочини проти людяності.

Адвокат Ніколаос Газеас, який склав 140-сторінкову кримінальну скаргу від імені ексурядовців, сказав, що вона спрямована не лише на російське керівництво, включаючи Путіна і 32 членів його Ради безпеки, а й на «цілу низку російських військових».

За його словами, у скарзі йдеться про злочини, які охоплюють порушення від нападу на атомну електростанцію до обстрілу пологового будинку в Маріуполі.

Газеас додав, що федеральні прокурори також можуть використати інформацію, отриману спецслужбами, коли вирішуватимуть, чи відкривати справу.

Він процитував, зокрема, повідомлення тижневика Der Spiegel від 7 квітня про те, що німецька зовнішня розвідка перехопила радіопереговори між російськими солдатами, які обговорювали вбивства мирних жителів у Бучі під Києвом.

У той час як прокурори Міжнародного кримінального суду також розпочали розслідування можливих воєнних злочинів в Україні, Газеас вказав, що паралельні розслідування в кількох юрисдикціях мають сенс і можуть бути взаємно доповнювальними.

«Закон є зброєю в цій ситуації, – сказав Баум, – і ми хочемо його використати».

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель. Після відступу російських військових у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних». Росія навіть намагалася скликати засідання Ради безпеки ООН, заявивши про «кричущу провокацію українських радикалів у Бучі». Втім, Рада безпеки ООН відхилила цю ініціативу.