Російські солдати місяць жили в окопах у найнебезпечнішому місці поблизу Чорнобиля – фото і відео

Російські військові понад місяць окупації Чорнобильської АЕС та зони відчуження перебували в найнебезпечнішому місці, з точки зору радіаційного зараження, і отримали річну дозу радіації, інформували в Україні.

У 1986 році на цю ділянку випало найбільше радіоактивного пилу, а в 2020 році ліс майже повністю згорів у масштабних пожежах. За останні півтора року радіоактивний пил осів, але з огляду на радіаційну безпеку на цю територію заходити не можна.

Коли російські військові почали окопуватися в радіаційному лісі, точно невідомо. У зону відчуження та Чорнобильську АЕС вони зайшли 24 лютого. На знімку, зробленому із супутника 26 лютого, табору в Рудому лісі ще не було.

Табір, хоч і не дуже чітко, але вже видно на фото від 16 березня.

На інших супутникових знімках, зроблених 28 і 29 березня, видно, що поруч з табором, який став місцем перебування російських солдатів, були пожежі. Згідно з характером займання, було схоже на те, що горить суха трава. Навіть такі невеликі пожежі спричиняють підвищення радіаційного фону.

Судячи з супутникового знімка 29 березня, зробленого на наступний день після пожежі, дерева та трава на території табора та навколо нього згоріли майже повністю.

Коментуючи відео, член громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко зазначив, що, судячи з розташування окопів, росіяни отримали максимально можливу дозу радіації, бо в цій місцевості рівень і на поверхні ґрунту дуже високий.

«Важко навіть уявити, що там було на глибині кількох метрів. Вони не просто викопали бліндажі на західному сліду радіаційного забруднення. І не просто тримали там оборону, а жили там!» – сказав Ярослав Ємельяненко.

Очільник Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець вважає, що це місце біля Чорнобильської АЕС росіяни обрали для свого табору, щоб уникнути можливого обстрілу з боку української армії і таким чином врятувати себе та свою військову техніку.

«Нерозуміння (небезпеки) призвело до того, що вони просто окопалися в Рудому лісі, отримали величезне опромінення. Фахівці кажуть, що протягом двох діб перебування у Рудому лісі людина отримує опромінення, яке можна порівняти з річною дозою, тобто фактично всі, хто там був, – сьогодні це смертники, у яких немає шансів на подальше життя», – зазначив Руслан Стрілець.

Закриту Чорнобильську АЕС росіяни захопили в перший день війни, 24 лютого. За понад місяць вони дозволили лише одну часткову зміну персоналу, а наприкінці березня почали штурм Славутича – міста-супутника станції.

Місто Славутич вдалося відстояти, а росіяни почали окопуватися і будувати укріплення в найнебезпечнішому місці зони відчуження – в Рудому лісі, куди в 1986 році випало найбільше радіоактивного пилу.

Увечері 31 березня російські війська вирішили покинути територію Чорнобильської АЕС. Точна кількість військової техніки, яку Росія перекинула з Білорусі на українську територію зони відчуження та станції, невідома.

1 квітня стало відомо, що Міжнародне агентство з атомної енергії веде тісні консультації з владою України з приводу направлення найближчими днями місії агентства на Чорнобильську АЕС.

Гендиректор агентства Рафаель Ґроссі повідомив, що МАГАТЕ поки не змогло підтвердити повідомлення про те, що російські війська отримали високі дози опромінення, перебуваючи в Чорнобильській зоні.

«МАГАТЕ запитує додаткову інформацію, щоб дати незалежну оцінку ситуації», – йдеться в повідомленні.