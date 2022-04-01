МАГАТЕ проводить консультації про направлення місії на ЧАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії веде тісні консультації з владою України з приводу направлення найближчими днями місії агентства на Чорнобильську АЕС, йдеться в повідомленні МАГАТЕ, оприлюдненому ввечері 31 березня.

Гендиректор агентства Рафаель Ґроссі повідомив, що МАГАТЕ поки не змогло підтвердити повідомлення про те, що російські війська отримали високі дози опромінення, перебуваючи в Чорнобильській зоні.

«МАГАТЕ запитує додаткову інформацію, щоб дати незалежну оцінку ситуації», – йдеться в повідомленні.

В агентстві уточнили, що влада України 31 березня поінформувала МАГАТЕ про те, що російські війська, які контролювали Чорнобильську АЕС з 24 лютого, письмово передали контроль над АЕС українському персоналу і направили дві колони військ у бік Білорусі.

«Третя колона залишила місто Славутич, де проживає багато співробітників Чорнобильської АЕС, і рушила в бік Білорусі. Крім того, Україна повідомила, що на майданчику Чорнобильської АЕС все ще перебувають російські сили, але припустила, що ці сили готуються піти», – зазначило МАГАТЕ.

У Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили, що станом на вечір 31 березня сторонні особи на майданчику Чорнобильської АЕС не перебувають. Перед цим Агентство повідомляло про початок виходу з території ЧАЕС російських військ. У ДАЗО також зазначили, що так званий акт прийому-передачі ЧАЕС, який склали окупанти перед відходом, працівники станції підписали під тиском.

За даними «Енергоатому», російські військові, перебуваючи на території Чорнобильської зони, отримали значні дози опромінення «й запанікували за перших ознак хвороби».

Гендиректор МАГАТЕ Ґроссі після візиту в Україну 29-30 березня прибув до Калінінграда для переговорів із представникам влади РФ, а потім повернеться до Відня, де дасть пресконференцію.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС загарбники захопили в перший день вторгнення, 24 лютого.