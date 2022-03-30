Голова МАГАТЕ відвідав Южно-Українську АЕС

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який напередодні прибув в Україну, 30 березня відвідав Южно-Українську АЕС у Миколаївській області.

«Я перебуваю на Южно-Українській АЕС, щоб зустрітися з офіційними особами уряду України і персоналом та розпочати технічну допомогу МАГАТЕ для гарантування безпеки ядерних об’єктів країни. Життєво важливо бути на місці, щоб надавати ефективну підтримку Україні в ці надзвичайно важкі часи», – написав Гроссі у твітері 30 березня.

Голова МАГАТЕ «особисто подякував» персоналу Южно-Української АЕС за «стійкість і витримку». За його словами, присутність МАГАТЕ безпосередньо на місці допоможе запобігти небезпеці ядерної аварії, яка може мати серйозні наслідки для здоров’я населення і довкілля в Україні і за її межами.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС загарбники захопили в перший день вторгнення, 24 лютого.

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Через дії Росії на ЧАЕС і ЗАЕС у МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України, а Офіс генпрокурора відкрив низку проваджень за статтею «екоцид».

В уряді також повідомили, що російські військові розграбували і знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю шість мільйонів євро.

Окрім того, за даними Міндовкілля України, внаслідок бойових дій та підпалів військами РФ лісів і перелогів зони відчуження відбувається підвищення рівня радіоактивного забруднення повітря.