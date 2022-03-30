Загроза детонації боєприпасів: Україна закликає РФ вийти з Чорнобильської зони, а ООН – ввести спецмісію

Росія має негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони, а Рада безпеки ООН повинна негайно вжити заходів для демілітаризації Зони відчуження навколо ЧАЕС, наголосила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона нагадала, що 29 березня на складі збройних сил РФ у російському Бєлгороді відбулася самовільна детонація боєприпасів. За словами Ірини Верещук, це є прикладом «типового для росіян нехтування» технікою безпеки і масового використання небезпечних боєприпасів часів Другої світової війни.

«Лише вчора український Генштаб попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала біля ЧАЕС. Росія має негайно вивести свої війська із Чорнобильської зони», – наголосила урядовиця.

За її словами, в контексті ядерної безпеки «безвідповідальні й непрофесійні дії» російських військових становлять дуже серйозну загрозу не лише для України, а й для сотень мільйонів європейців.

«Тому ми вимагаємо від Радбезу ООН негайно вжити заходів з демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС і введення туди спеціальної місії ООН для усунення ризику повторення Чорнобильської ядерної катастрофи в результаті дій російських окупаційних військ», – наголосила Ірина Верещук.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС загарбники захопили в перший день вторгнення, 24 лютого.

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Через дії Росії на ЧАЕС і ЗАЕС у МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України, а Офіс генпрокурора відкрив низку проваджень за статтею «екоцид».

В уряді також повідомили, що російські військові розграбували і знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю шість мільйонів євро.

Окрім того, за даними Міндовкілля України, внаслідок бойових дій та підпалів військами РФ лісів і перелогів зони відчуження відбувається підвищення рівня радіоактивного забруднення повітря.