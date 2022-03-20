На ЧАЕС провели часткову ротацію персоналу

На Чорнобильській АЕС 20 березня провели часткову ротацію персоналу й евакуацію осіб, які перебували на території окупованої станції, повідомляє пресслужба ЧАЕС.

«За цей день вдалося вивезти 64 особи: 50 осіб змінного персоналу ЧАЕС, 9 службовців Національної гвардії України (8 жінок і 1 онкохворий), 1 службовця Державної служби надзвичайних ситуацій, 4 «сталкерів», – йдеться в повідомленні Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» у фейсбуці.

За повідомленням, на заміну евакуйованого персоналу ЧАЕС вирушили 46 добровольців-працівників станції для виконання службових обовʼязків і для забезпечення функціонування підприємства.

На ЧАЕС нагадали, що персонал перебував на робочих місцях близько 600 годин, «героїчно виконуючи свої професійні обовʼязки і підтримуючи належний рівень безпеки».

Інші деталі ротації на ЧАЕС пообіцяли надати згодом.

16 березня в «Енергоатомі» повідомляли, що на ЧАЕС тоді перебували 103 працівники.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС загарбники захопили в перший день вторгнення, 24 лютого.