Ситуація на Запорізькій та Чорнобильській АЕС суперечить принципу безпеки – голова МАГАТЕ

Нинішня ситуація на Запорізькій та Чорнобильській АЕС явно суперечить одному із семи обов’язкових принципів ядерної безпеки. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

Йдеться про порушення принципу «операційний персонал має бути в змозі виконувати свої обов’язки з охорони та безпеки й мати можливість приймати рішення без надмірного тиску».

У телефонній розмові з Гроссі 12 березня генеральний директор «Росатому» Олексій Ліхачов підтвердив, що фахівці «Росатому» прибули і на ЗАЕС, і на ЧАЕС, які були захоплені російськими військами 4 березня та 24 лютого, відповідно.

Ліхачов стверджує, що управління та експлуатацію Чорнобильської та Запорізької АЕС провадить оперативний персонал України, а «група з кількох російських спеціалістів надає йому консультативну підтримку».

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У повідомленні МАГАТЕ з посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання України (ДІЯРУ) зазначається, що на Чорнобильській АЕС штат станції з 211 технічних фахівців та охоронців досі не може змінюватися, фактично проживаючи там із моменту захоплення станції російськими військами.

За повідомленням МАГАТЕ, «Гроссі неодноразово наголошував на нагальній необхідності забезпечити їх належний відпочинок і ротацію, кажучи, що це також є життєво важливим елементом для безпечної та надійної роботи атомної енергетики».

10 березня зв’язок між ЧАЕС та регулювальним органом було втрачено, а український регулятор підтримує контакт лише з керівництвом за межами проммайданчика.

Дані з Запорізької АЕС, передача яких до штабквартири агенції була порушена протягом кількох днів цього тижня, вдалося відновити.

Гроссі готує докладні технічні пропозиції про те, як МАГАТЕ може допомогти у підвищенні безпеки ЗАЕС та ЧАЕС, тісно координуючи свої дії з усіма відповідними сторонами.

Зараз над відновленням живлення ЧАЕС працює ремонтна бригада енергетичної компанії «Укренерго». Станція була знеструмлена 9 березня через обстріли армією РФ.

Щоб забезпечити електроенергією об’єкти в зоні відчуження, працюють дизельні генератори. 12 березня директор ЧАЕС Віталій Сейда повідомив у коментарі Радіо Свобода, що пального вистачить ще на одну добу.

У зоні Чорнобильської АЕС розташовано декілька сховищ відпрацьованого ядерного палива, а також об’єкт «Укриття» – ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудована після вибуху 4-го реактора.