ГУР: Росія готується обстріляти ядерне сховище ЧАЕС

У Росії є два сценарії ядерного тероризму, заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, керівництво Росії розглядає два варіанти: масштабний підпал Чорнобильських лісів для підняття радіоактивної хмари в повітря, другий – це нанесення артилерійського чи ракетного обстрілу по ядерному сховищу по території ЧАЕС.

«В обох випадках вони мають на меті звинуватити в цьому українську владу, але вони не розуміють навіть, до чого це все призведе. Скажімо так: не розуміє їхнє керівництво. Ті люди, які визначені як виконавці » вони все чудово зараз розуміють і тому, сподіваюсь, у них вистачить глузду цього не зробити. Тому що якщо підніметься радіоактивна хмара – вона піде не тільки в Україну, вона піде і в Західну Європу, вона піде, в першу чергу, в Білорусь, тому що вона досить поряд. І вона піде в Росію. Їм треба добре про це згадувати і пам’ятати», – сказав Буданов.

Він додав, що це все є «актами екоциду та міжнародного тероризму і ядерного шантажу з боку Російської Федерації, яка нормальними методами не змогла отримати те, чого хотіла».

Буданов нагадав, що РФ вже обстріляла енергоблоки на Запорізькій атомній електростанції і завдала точкового ракетного удару по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого розташований експериментальний ядерний реактор.

«Тобто, такі кроки Росія вже робила. Це, в принципі, не допомогло, але вони продовжать надалі», – додав голова ГУР.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російські війська захопили два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції.

Через дії Росії на ЧАЕС та ЗАЕС Офіс генпрокурора раніше відкрив низку проваджень за статтею «екоцид».

У Службі безпеки України раніше також повідомили, що Росія всерйоз розглядає можливіть підірвати склади аміаку на Харківщині, звинувативши у цьому ЗСУ.

Про ймовірність застосування Росією хімічної або біологічної зброї застерегли США, а також президент України Володимир Зеленський.

Війна Росії проти України триває 17-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».