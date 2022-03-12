«Ми будемо звільняти всю територію України» – Буданов

Росія готує два сценарії терактів у Чорнобильській зоні. Один з них – це підпал Чорнобильських лісів, щоб піднялася радіоактивна хмара. Другий – це обстріл ядерного сховища на ЧАЕС. У цьому планують звинуватити українську владу, розповів у інтерв’ю Радіо Свобода Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО). Головна мета Росії досі – це взяти Київ. Втрати російської армії, які раніше не озвучувались у ЗМІ – знищеними зараз є 13 батальонно-тактичних груп армії РФ на території України. Залишається 86 тисяч російських військових, які ще ведуть певні дії. І нікому в керівництві Росії, окрім Путіна і Шойгу, не подобається ця військова авантюра, запевняє Кирило Буданов. Розмову з начальником ГУР Міноборони України читайте далі.

– Якою є остання інформація військової розвідки щодо війни в Україні?

– По-перше, втратили боєздатність станом на зараз 18 батальйонно-тактичних груп, а повністю знищеними зараз є 13 батальонно-тактичних груп. Таким чином, 31 батальйонно-тактична група фактично повністю втратила свою боєздатність. Це, мабуть, основні цифри, які ніколи в принципі в ЗМІ я не бачив, щоб хтось озвучував.

– Які сили російської армії залишаються на кордоні з Україною?

– Станом на зараз боєготовых підрозділів, які ще ведуть певні дії на території України, залишається 63 батальйонно-тактичні групи. Загалом це 86 тисяч 200 військовослужбовців. Така от цифра зараз залишилася. Це йдеться про всі війська, які задіяні в конфлікті між Росією та Україною.

– Яка ситуація на українсько-білоруському кордоні зараз? Чи спостерігається там стягнення армії Білорусі і ваші прогнози та очікування з того боку, чи можливий напад?

– По-перше, з першого ж дня війни , якщо казати насправді, то за певний проміжок часу до початку відкритої фази війни, російське керівництво намагалося і намагається і зараз втягнути республіку Білорусь у відкриту війну з Україною.

Вважаю, що білоруському керівництву вистачить розуму не піддатись на провокації

Якщо ви хочете запитати мою особисту думку, я вважаю, що білоруському керівництву вистачить розуму не піддатись на провокації і зрозуміти, що все це є виключно діями Кремля по втягуванню Білорусі у відкритий конфлікт з Україною.

– На вашу думку, які зараз напрямки найбільш уразливі з військової точки зору?

– Це не секрет, в принципі нічого нового тут я вам не скажу, основні намагання російського командування, це оволодіти Києвом. Це першочергове завдання. Як ви бачите, всі їхні намагання зробити це швидко виявились марними. І надалі вони будуть пробувати робити це, проте ці плани не будуть реалізовані. Інші важливі напрямки, де російське керівництво намагається отримати успіх, є, в першу чергу, Сумський та Харковський напрямок, і, звісно ж, місто Миколаїв, яке героїчно веде оборону зараз. Катастрофічною є ситуація у місті Маріуполь.

По суті вже 12-у добу місто перебуває в ненормальних умовах. Вони повністю знищили, відключили електропостачання, теплопостачання і, що найстрашніше, водопостачання. Вони його перервали. Це все є чистої води тероризмом і злочином проти людяності. Вони спровокували гуманітарну катастрофу, крім того, посилюється це все постійними обстрілами території, в першу чергу цивільних об’єктів, медичних установ.

Ми не можемо надати дані про втрати України

На жаль загинуло багато наших громадян в пологовому будинку, вони вдарили, можна сказати, по найсвятішому. Вони нанесли удар просто по дітях. Всі там казки, що в цих містах збиралися підрозділи 36-ї бригади, після цього була улюблена російська версія «неонацистські підрозділи», яких щось ніхто так і не побачив за весь цей час, це все повна маячня і просто намагання приховати страшну правду. Страшна правда в тому, що все це є тероризм і більше нічого тут немає. Тільки терористи знищують дітей та матерів.

– Не називається – це свідомо чи неможливо підрахувати – це втрати Збройних сил України і загальна цифра мирного населення, яке загинуло.

Ми будемо звільняти всю територію України

– Це все на даному етапі є певною мірою військовою таємницею. Ми не можемо надати дані про втрати України. Зараз дуже важко до кінця підрахувати кількість мирного населення, яке загинуло, на тих територіях, які на даному етапі є окупованими Росією. А це всі території від тимчасово окупованого Криму і Донбасу, до тих територій, куди зараз зайшли російські війська.

– На вашу думку: чи буде звільнятися Херсон, Каховська ГЕС, Бердянськ, Мелітополь? Чи сили і позиції російської армії такі, що це вже з військової точки зору неможливо?

– Авжеж, ми будемо звільняти всю територію України. Якщо хтось вважає, що ми залишимо окуповані території, то цього не буде.

– Чи відомо, що зараз відбувається на Каховській ГЕС. Дійсно росіяни готуються до подачі води на Крим через Північно-Кримський канал?

– Вони спробують подати воду до окупованого Криму. Оскільки всі чудово розуміють, що всі їхні казки про те, що за ці роки вони вирішили питання з водою – не більше ніж пропагандистський крок.

Вони підірвали одну з дамб, частково вода пішла, скажімо так, Північно-Кримським каналом. Але вода просто не може сама собою йти - це треба розуміти. Це складна система гідротехнічних споруд, яка потребує перекачки насосних станцій. Тобто, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Так просто вода туди не пішла і не піде.

– Про відновлену залізницю з Криму до Херсона вам щось відомо? Чи дійсно вони добудували залізницю, яка не функціонувала всі ці 8 років?

– Я вам більше скажу. Вони навіть частково відновили залізницю в Чорнобильській зоні. І намагаються поставляти військові товари через залізницю. Це для них досить зручно.

– Тобто, підтверджуєте, що ця залізниця між Кримом і Херсоном діє?

Основна перевага в тому, що ми зруйнували повністю наміри Кремля на швидку окупацію і знищення України

– Іще раз кажу – частково діє. Треба розуміти – це досить короткий проміжок, саме для підвозу товарів військового призначення: військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів. В Херсон вони не завозять, якщо ви про це питаєте.

– Міноборони Росії заявило, що знищена вся авіація України, немає літаків і немає льотчиків. Як ви можете це прокоментувати?

– По-перше, це питання треба було б ставити не мені, а головнокомандувачу або Міністерству оборони. Але від себе можу сказати: це абсолютна маячня. Наші літаки постійно підіймаються в повітря, збивають ворожі літаки, винищувальна авіація, бомбардувальна та штурмова авіація наносять бомбово-ракетні удари по противнику. Кількість знищених колон досить таки вражаюча.

– Американські розвідники говорять, що Путін злий, засмучений і буде намагатись роздавити українську армію, незважаючи ні на що.

– У нас війна йшла, йде, і поки ми не звільнимо наші території, на жаль, вірогідніше за все, вона буде продовжуватись.

– На вашу думку, де наші переваги зараз? Де наші слабкі, можливо, місця, де ми не можемо контролювати ситуацію?

Вони досить сильно виснажуються. Так, у них є ресурси, щоб продовжити цю війну ще тривалий проміжок часу

– Основна перевага в тому, що ми зруйнували повністю наміри Кремля на швидку окупацію і знищення України, в першу чергу знищення української державності. Сама вся ця операція, хто б там що не казав, як керівник розвідки прямо, відверто заявляю: це все є операція по знищенню державності. Навіть не держави, а державності. І ці плани були повністю зруйновані.

Зараз йде абсолютно відкрита фаза війни. Всі виснажені. Російська сторона, нікому не вірте, вони досить сильно виснажуються. Так, у них є ресурси, щоб продовжити цю війну ще досить тривалий проміжок часу. Проте ніхто, окрім двох людей там, а це Путін та Шойгу, не в захваті від цієї військової авантюри. І чим більше вона буде продовжуватись, тим більше буде проблем у Росії.

– ГУР повідомили про теракт, який Росія планує на ЧАЕС. Можете розказати, що саме готували, і що буде робити Україна, щоб не допустити цього?

Російське керівництво поставило завдання розробити та втілити в життя акт ядерного тероризму

– На жаль, не готували, а ще готують. Це все є актами екоциду та міжнародного тероризму і ядерного шантажу з боку Російської Федерації, яка нормальними методами не змогла отримати те, чого хотіла.

Достовірно відомо, що російське військово-політичне керівництво поставило завдання розробити та втілити в життя акт ядерного тероризму. Вони розглядають зараз два варіанти.

Перший – це масштабний підпал Чорнобильських лісів для підняття радіоактивної хмари.

А другий – це нанесення артилерійського чи ракетного обстрілу по ядерному сховищу по території ЧАЕС.

В обох випадках вони мають на меті звинуватити в цьому українську владу, але вони не розуміють навіть до чого це все призведе. Скажімо так: не розуміє їхнє керівництво. Ті люди, які визначені як виконавці – вони все чудово зараз розуміють і тому, сподіваюсь, у них вистачить глузду цього не зробити. Тому що якщо підніметься радіоактивна хмара – вона піде не тільки в Україну, вона піде і в Західну Європу, вона піде, в першу чергу, в Білорусь, тому що вона поряд. І вона піде в Росію. Їм треба добре про це згадувати і пам’ятати.