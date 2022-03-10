Білий дім застеріг щодо ймовірності застосування Росією хімічної або біологічної зброї в Україні

Росія може застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні, повідомила речниця Білого дому Джен Псакі у твітері.

«Тепер, коли Росія виступає з цими явно неправдивими твердженнями, а Китай, як здається, підтримує цю пропаганду, ми повинні стежити за можливістю того, що Росія застосує хімічну або біологічну зброю в Україні або здійснить операцію під чужим прапором щодо її застосування», – заявила Псакі.

За її словами, США взяли до уваги «хибні заяви Росії про нібито існування в Україні лабораторії США з виробництва біологічної та хімічної зброї».

«Ми також бачили, як китайські посадовці повторюють ці теорії змови», – сказала Псакі.

Псакі переконана, що такі заяви є нічим іншим, як «операцією з метою дезінформації».

«Сполучені Штати повною мірою виконують свої зобов’язання в рамках конвенції про заборону хімічної зброї та конвенції про біологічну зброю, не розробляють ці види озброєнь і не мають їх у своєму розпорядженні будь-де», – запевнила вона.

Це Росія «звинувачує Захід у тих порушеннях, які сама допускає», сказала Псакі.

Раніше Міністерство оборони Росії заявило, що на території України в рамках спільних програм із Пентагоном нібито діють 30 біолабораторій із роботи над збудниками небезпечних інфекцій.

Держдепартамент США відкинув ці заяви.

«США не мають жодних хімічних чи біологічних лабораторій в Україні та не керують ними. Повністю дотримуючись своїх зобов’язань у рамках Конвенції про хімічну зброю та Конвенції про біологічну зброю, США не розробляють такі озброєння будь-де і не володіють ними», – сказав речник держдепартаменту США Нед Прайс.

Звинувачення на адресу США у Держдепартаменті назвали прийомом Росії, щоб виправдати вторгнення в Україну.