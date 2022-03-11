Водневий вибух чи ланцюгова реакція? Що може статися з ЧАЕС через зупинку охолодження

Дві доби Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена через дії російських військових, які захопили станцію одразу після початку вторгнення 24 лютого. Через це система охолодження відпрацьованого ядерного палива працює на генераторах. Експер-ядерник Ольга Кошарна пояснює: у разі її відключення може дійти не лише до водневого вибуху, а і до початку самопідтримуваної ланцюгової реакції у відпрацьованому паливі.

А у ніч на 4 березня російські танкісти обстріляли найбільшу в Європі Запорізьку атомну станцію. Експерти називають дії російської армії на українських атомних електростанціях ядерним тероризмом, який загрожує не лише Україні, Росії, Білорусі, а й європейським країнам: саме так кваліфікує ці дії Міжнародна конвенція боротьби з актами ядерного тероризму.

Те, що відбувається в Україні із ядерними енергетичними об’єктами, підпадає під дію ядерного законодавства і називається ядерним тероризмом, каже колишній міністр екології і ядерної безпеки України Юрій Костенко. Він пояснює, ядерний тероризм – захоплення ядерних об’єктів з висуненням політичних вимог.

«Ядерний терорист Путін йде ва-банк і хоче зробити ядерними заручниками Європу», – каже Костенко.

Він застерігає: якщо не буде адекватної реакції з боку світу, це призведе в майбутньому до захоплення радикальними угрупованнями атомних станцій із вимогами до світової спільноти.

«Я провожу такі паралелі: саме бездумне ядерне роззброєння України відкрило Путіну шлях до сьогоднішньої війни і ядерного тероризму. Захід сьогодні, на превеликий жаль, не вживає заходів, які повинен він вживати згідно міжнародного права», – додає колишній міністр.

Яка небезпека на ЧАЕС?

Чорнобильська атомна електростанція дві доби без енергопостачання, яке конче потрібно для охолодження відпрацьованого ядерного палива, що зберігається на станції.

Наразі через пошкодження обстрілами вимкнена високовольтна лінія 750 кВ "ЧАЕС – Київська". Ремонтники не можуть дістатися станції через стрілянину з російського боку. Вже понад два тижні на станції працює та сама зміна, яку силовики РФ тримають у заручниках.

«З моменту захоплення російськими військами зони відчуження тримають в заручниках близько 300 людей. Це персонал, медики, сталкери і Національна гвардія», – каже експертка із ядерної енергетики та ядерної безпеки Олена Кошарна.

Серед захоплених об’єктів ЧАЕС − сховища відпрацьованого ядерного палива – СВЯП-1, СВЯП-2, а також об’єкт «Укриття» – ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудована після вибуху 4-го реактора, блоки № 1, 2, 3 ЧАЕС на етапі зняття з експлуатації.

Раніше в «Енергоатомі» повідомили, що на сховищі зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок, які потребують постійного охолодження.

Кошарна описує дві основні загрози відповідно до технічних протоколів СВЯП: зупинка вентиляції призведе до виділення водню під дією іонізуючого випромінювання - це загроза водневого вибуху. А повне зневоднення може призвести навіть до початку самопідтримуваної ланцюгової реакції в паливі.

«Я вивчала звіт з аналізу безпеки СВЯП-1 в частині про аварії і можливі ризики. При відсутності вентиляції починає накопичуватись водень радіолізний. Існує небезпека вибуху. Не можна виключати потрапляння снаряду у водосховище, і тоді ми втратимо всю воду. В аналізі безпеки передбачається, що у випадку втрати водного охолодження, взагалі всього стовпа води, може початись самопідтримувана ланцюгова реакція: у звіті розраховано, що коефіцієнт розмноження нейтронів може бути більше одиниці. Це призведе до загріву збірок, розплавлення і порушення таблеток палива, тобто фізичний бар’єр буде порушений, радіоактивність може виділитись назовні», – додала Кошарна.

Що загрожує Запорізькій АЕС?

ЗАЕС є найбільшою атомною станцією Європи і виробляє 25 відсотків української електроенергії. Вона розташована в Енергодарі.

Зараз на станції частково працює один – четвертий – реактор. Решта відключені від енергосистеми України і охолоджуються.

«Там захоплена повністю система управління станцією, включно із системою охолодження реакторів. Працює лише один реактор, інші заглушені. Якщо немає охолодження утворюється водень і у з’єднанні з киснем так звана «гримуча суміш», яка розносить навіть гермооболонку», – пояснює Костенко.

За його словами, в Японії на АС Фукусіма, коли припинилась подача охолоджувальної води, вибухнули всі реактори.

МАГАТЕ не володіє ситуацією?

Аварії такого масштабу на українських ядерних енергетичних об’єктах, на думку Костенка, можуть призвести до радіоактивного забруднення, яке буде розповсюджуватись туди, куди будуть дути вітри. Це може бути і Росія, і Європа.

«Загрози є абсолютно реальними, і мене дивує тільки позиція МАГАТЕ, яка як мінімум не фахово, або зовсім безпорадно реагує на ці страшні загрози, що йдуть від українських АЕС захоплених російськими мародерами і злочинцями. Чому я кажу про безпорадність МАГАТЕ: вони повинні були дати політичну оцінку діям Росії і, посилаючись на ядерне законодавство, назвати Росію не просто країною-агресором, але і ядерним терористом», – каже Костенко.

Він додав, що відсутня фахова оцінка регулятора ситуації як на Чорнобильській, так і Запорізькій АЕС:

«Зокрема щодо ЧАЕС, то МАГАТЕ дає оцінку небезпеки як низьку, тому що кажуть в МАГАТЕ: паливо відпрацьоване, воно було вийняте з реакторів у 1986 році, але я як міністр хочу нагадати фахівцям із МАГАТЕ, що останнє паливо було вивантажено із реакторів в Чорнобильській АЕС в 2000 році, після того, як відбулась її остаточна зупинка. Оцінки ці абсолютно не відповідають реальному стану справ».

Напередодні Україна інформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про те, що ЧАЕС була відключена від електромережі і втратила зовнішнє електропостачання. Українська сторона 9 березня заявила, що на відновлення електропостачання є 48 годин.

Генеральний директор Рафаель Гроссі висловив глибоке занепокоєння з приводу такого розвитку ситуації, однак у випадку з Чорнобильською АЕС, за його словами, МАГАТЕ погодилося з українським регулюючим органом у тому, що її відключення від електромережі не вплине на основні функції безпеки на майданчику, де розташовані різні об’єкти поводження з радіоактивними відходами.

Рафаель Гроссі заявив, що останніми днями в МАГАТЕ перестали дистанційно надходити дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на Чорнобильській АЕС і на Запорізької АЕС.