Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена через дії військ РФ – «Укренерго»

«Укренерго» повідомляє, що Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена через дії російських військових.

«Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. Місто Славутич також знеструмлене. «Укренерго» моніторить ситуацію та інформуватиме про всі зміни», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, в «Енергоатомі» пояснили, що наразі вимкнена високовольтна лінія 750 кВ ЧАЕС – Київська внаслідок пошкодження російськими військами, через що Чорнобильська станція і всі ядерні об’єкти Зони відчуження залишилися без електропостачання.

«На сховищі відпрацьованого ядерного палива – 1 зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок. Вони потребують постійного охолодження, яке можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи», – наголосили в «Енергоатомі».

Крім того, за повідомленням, не працюватиме вентиляція на об’єкті, і весь персонал, який там перебуває, отримає небезпечну дозу випромінювання.

«Також не працює система пожежогасіння, і це величезний ризик у разі пожежі, що може статися внаслідок потрапляння снаряду», – наголосили в «Енергоатомі».

Раніше МАГАТЕ повідомило, що Чорнобильська атомна електростанція, захоплена російськими військовими минулого місяця, більше не передає дані Міжнародному агентству з атомної енергії, і висловило стурбованість через персонал, який працює на українському об’єкті.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що через захоплення ЧАЕС російськими військами близько 210 працівників станції незмінно перебувають на АЕС, обмежені в доступі до їжі, води і медикаментів.

«Я глибоко стурбований важкою і стресовою ситуацією, з якою стикається персонал Чорнобильської атомної електростанції, та потенційними ризиками, які це несе для ядерної безпеки. Я закликаю сили, які контролюють об’єкт, терміново сприяти безпечній ротації персоналу», – сказав Гроссі.

Російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції.

У МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України.