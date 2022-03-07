Гендиректор МАГАТЕ пояснив, чому досі не відвідав Чорнобиль

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі досі не відвідав Чорнобиль через те, що російська сторона не бажала проводити зустріч там. Про це він заявив під час пресконференції 7 березня, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

«Спочатку ми пропонували приїхати до Чорнобилю. Чорнобиль був першим об'єктом в Україні, який захопили військові сили Російської Федерації, тому було очевидно, що мій перший намір був поїхати туди, щоб спробувати встановити контакт із тією стороною та увесь необхідний нагляд... Ми чули від Російської Федерації, що вони воліють робити це (зустріч – ред.) десь в іншому місці», – повідомив гендиректор МАГАТЕ.

При цьому він наголосив, що його пропозиція все ще залишається в силі і що він сподівається все ж таки отримати згоду на проведення зустрічі в Чорнобилі від російської сторони.

«Ми маємо це зробити. У нас немає іншого вибору. Ми не повинні втрачати часу, тому що майже кожного дня – новий епізод... Я сподіваюсь, що мої консультації в наступні кілька годин будуть успішними», – підсумував Гроссі.

Російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції.

Чорнобильську АЕС російські війська захопили одразу після початку вторгнення, увечері 24 лютого. Вже наступного дня там підвищився рівень радіації.

Серед захоплених об’єктів ЧАЕС − сховища відпрацьованого ядерного палива – СВЯП-1, СВЯП-2; новий безпечний конфайнмент об’єкта «Укриття»; блоки №№ 1, 2, 3 ЧАЕС на етапі зняття з експлуатації.

Уночі 4 березня внаслідок обстрілів із боку російської армії виникла пожежа на Запорізькій АЕС.

Зараз майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими військами. Крім шести енергоблоків АЕС, на території станції є ще сховище відпрацьованого ядерного палива, яке містить близько 150 контейнерів.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі раніше заявляв, що рівня підняття радіації довкола ЗАЕС не зафіксовано. У МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України.