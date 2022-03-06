МАГАТЕ «надзвичайно стурбоване» подіями на Запорізькій АЕС, захопленій військами РФ

Україна повідомила Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ), що управління Запорізькою атомною станцією здійснюється за наказом командувача російськими військами, що контролює АЕС. У заяві МАГАТЕ сказано, що генеральний директор агентства Рафаель Гроссі «надзвичайно стурбований» останніми подіями на АЕС.

Відповідно до інструкцій МАГАТЕ з безпеки, експлуатаційний персонал «повинен бути в змозі виконувати свої обов’язки і мати здатність ухвалювати рішення без зайвого тиску».

Гроссі сказав, що ситуація, про яку повідомила Україна, «суперечить» цій настанові, яка є однією з «семи необхідних основ ядерної безпеки».

Як йдеться в повідомленні, український ядерний регулятор повідомив МАГАТЕ, що у нього виникають проблеми зі спілкуванням із персоналом, який управляє ЗАЕС, що порушує ще одне правило.

Російські війська на місці вимкнули деякі мобільні мережі й інтернет, «щоб достовірну інформацію не можна було отримати через звичайні канали зв’язку», – йдеться у заяві МАГАТЕ. Там додали, що мобільний зв’язок все ще був доступний, але поганої якості.

«Я надзвичайно стурбований цими подіями, про які мені повідомили сьогодні», – сказав Гроссі.

Правління МАГАТЕ 2 березня скликало нараду, щоб розглянути наслідки ситуації в Україні.

Через два дні Гроссі попередив, що кілька так званих основ ядерної безпеки вже були під загрозою, коли ЗАЕС загорілася після обстрілу і захоплення російськими військами в ніч з 3 на 4 березня.

«Щоб мати можливість безпечно експлуатувати АЕС, керівництву та персоналу має бути дозволено виконувати їхні життєво важливі обов’язки в стабільних умовах без зайвого зовнішнього втручання чи тиску», – наголосив Гроссі 6 березня.

Раніше російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції.

Чорнобильську АЕС російські війська захопили одразу після початку вторгнення, увечері 24 лютого. Вже наступного дня там підвищився рівень радіації.

Серед захоплених об’єктів ЧАЕС − сховища відпрацьованого ядерного палива – СВЯП-1, СВЯП-2; новий безпечний конфайнмент об’єкта «Укриття»; блоки №№ 1, 2, 3 ЧАЕС на етапі зняття з експлуатації.

Уночі 4 березня внаслідок обстрілів із боку російської армії виникла пожежа на Запорізькій АЕС.

Зараз майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими військами. Крім шести енергоблоків АЕС, на території станції є ще сховище відпрацьованого ядерного палива, яке містить близько 150 контейнерів.

Голова МАГАТЕ Рафаел Ґроссі раніше заявляв, що рівня підняття радіації довкола ЗАЕС не зафіксовано. У МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України.