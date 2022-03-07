Як українці вирішують питання забезпечення паливом?

Через постійні обстріли з боку російської армії українські міста та цілі області стикаються з дефіцитом палива. Зруйновані дороги, пошкоджені нафтобази та АЗС – все це обмежує постачання нафтопродуктів.

Як Україна в умовах війни вирішує це питання – у матеріалі журналістів Радіо Свобода.

Внаслідок широкомасштабного військового вторгнення РФ, в Україні почали утворюватися черги на заправках. Мережі АЗС по черзі вийшли з повідомленнями: намагаються відновити роботу, але перебої з паливом є.

«Ситуація щохвилини змінюється, тож, деякі АЗК працюють, а деякі можуть бути тимчасово закриті», – йдеться у повідомленні мережі АЗС ОККО.

«Головна мета зараз – забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб і служб критичної інфраструктури. Тому мережа АЗК WOG ухвалила рішення обмежити об’єм заправки до 20 літрів на одне приватне авто. Окрім цього, автомобілі спеціальних служб і служб критичної інфраструктури будуть заправлятися позачергово», – повідомили у мережі АЗС WOG.

«Компанія стабілізувала постачання нафтопродуктів, АЗС працюють скрізь, де дозволяє обстановка», – кажуть в найбільшій мережі АЗС в Україні – «Укрнафта».

Перший заступник міністра економіки Денис Кудін розповів Радіо Свобода, що наразі в Україні продовжує працювати лише один нафтопереробний завод. Інший виробник пального – Шебелинський газопереробний завод, який розташований в Харківської області, повністю зупинений.

«Шебелинський НПЗ зупинено через ризики військових дій. Персонал евакуйовано. Роботу об’єктів планується відновити після стабілізації ситуації», – повідомили у НАК «Нафтогаз України», якому через компанію «Укргазвидобування» належить завод.

Україна не може повністю забезпечити потреби у нафтопродуктах власним виробництвом і гостро залежить від імпорту пального. Відповідно до даних консалтингової компанії «Нафторинок» за 2021 рік, на імпорт припадає 86% споживання дизпалива, 55% бензину різних марок та 79% скрапленого. Головними експортерами пального до Украіни були Росія та Білорусь.

З початку війни Україна повністю зупинила імпорт пального з Росії та Білорусі, каже аналітик компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко.

«Росія та Білорусь втратили для себе величезний ринок збуту України обсягом 5 мільйонів тонн дизпалива та бензину на рік. Якщо цю цифру помножити на 600 доларів США – середню вартість тонни пального, то виходить, що втрати агресора складають мінімум 3 мільярди доларів США на рік», – розповів Сіренко.

Повномасштабне вторгнення російської армії на територію України і активні бойові дії призвели до дефіциту палива в декількох областях.

«На території, де ворог веде активні бойові дії, постачання пального немає. Відповідно, там заправки користуються лише тими залишками, які є у них в резервуарах або є на найближчій нафтобазі, якщо до неї є доступ», – каже перший заступник міністра економіки Кудін.

За його словами, складна ситуація в Чернігівській, Сумській, Херсонській, Донецькій областях, а також Харкові та області.

Підтвердив це у розмові з журналістом Радіо Свобода очільник міста Ізюм у Харківської області Валерій Марченко: «Пального в місті немає взагалі, жодна АЗС не працює. І я не бачу ,як можна вирішити цю проблему зараз. Можливо, якщо б росіяни перестали стріляти та скидати бомби і запускати ракети по нашому місту, тоді б вдалося відновити постачання нафтопродуктів».

Українські нафтотрейдери активно працюють над диверсифікацією поставок нафтопродуктів на скрапленого газу в Україну, та вже збільшили імпорт з країн ЄС, розповів директор компанії-імпортера нафтопродуктів та скрапленого газу «Газтрон-Україна» Владислав Колодяжний.

«Ми працюємо над каналами диверсифікації імпорту нафтопродуктів та скрапленого газу в Україну. Якщо раніше головні поставки були з Росії та Білорусі, то зараз це західний кордон України – Польща, Румунія, Угорщина», – каже Колодяжний.

Уряд спрямовує максимум зусиль для того, щоб в Україну постачався достатній обсяг палива з-за кордону, переконує заступник міністра економіки Денис Кудін.

«Ми окремо на міжурядовому рівні пропрацьовуємо логістику в портах з урядами Румунії та Польщі. Щоб законтрактовані для України танкери з нафтою та нафтопродуктами можна було направляти в порти цих країн, і пріоритетно розвантажити», – запевнив чиновник.