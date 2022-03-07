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Економіка

Як українці вирішують питання забезпечення паливом?

Пожежа внаслідок обстрілу на нафтобазі у Чернігові, 3 березня 2022 року

Через постійні обстріли з боку російської армії українські міста та цілі області стикаються з дефіцитом палива. Зруйновані дороги, пошкоджені нафтобази та АЗС – все це обмежує постачання нафтопродуктів.

Як Україна в умовах війни вирішує це питання – у матеріалі журналістів Радіо Свобода.

Внаслідок широкомасштабного військового вторгнення РФ, в Україні почали утворюватися черги на заправках. Мережі АЗС по черзі вийшли з повідомленнями: намагаються відновити роботу, але перебої з паливом є.

«Ситуація щохвилини змінюється, тож, деякі АЗК працюють, а деякі можуть бути тимчасово закриті», – йдеться у повідомленні мережі АЗС ОККО.

Черга на заправку в Києві, 24 лютого 2022 року
Черга на заправку в Києві, 24 лютого 2022 року

«Головна мета зараз – забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб і служб критичної інфраструктури. Тому мережа АЗК WOG ухвалила рішення обмежити об’єм заправки до 20 літрів на одне приватне авто. Окрім цього, автомобілі спеціальних служб і служб критичної інфраструктури будуть заправлятися позачергово», – повідомили у мережі АЗС WOG.

«Компанія стабілізувала постачання нафтопродуктів, АЗС працюють скрізь, де дозволяє обстановка», – кажуть в найбільшій мережі АЗС в Україні – «Укрнафта».

Перший заступник міністра економіки Денис Кудін розповів Радіо Свобода, що наразі в Україні продовжує працювати лише один нафтопереробний завод. Інший виробник пального – Шебелинський газопереробний завод, який розташований в Харківської області, повністю зупинений.

«Шебелинський НПЗ зупинено через ризики військових дій. Персонал евакуйовано. Роботу об’єктів планується відновити після стабілізації ситуації», – повідомили у НАК «Нафтогаз України», якому через компанію «Укргазвидобування» належить завод.

Україна не може повністю забезпечити потреби у нафтопродуктах власним виробництвом і гостро залежить від імпорту пального. Відповідно до даних консалтингової компанії «Нафторинок» за 2021 рік, на імпорт припадає 86% споживання дизпалива, 55% бензину різних марок та 79% скрапленого. Головними експортерами пального до Украіни були Росія та Білорусь.

З початку війни Україна повністю зупинила імпорт пального з Росії та Білорусі, каже аналітик компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко.

«Росія та Білорусь втратили для себе величезний ринок збуту України обсягом 5 мільйонів тонн дизпалива та бензину на рік. Якщо цю цифру помножити на 600 доларів США – середню вартість тонни пального, то виходить, що втрати агресора складають мінімум 3 мільярди доларів США на рік», – розповів Сіренко.

Повномасштабне вторгнення російської армії на територію України і активні бойові дії призвели до дефіциту палива в декількох областях.

Український вертоліт пролітає над заправкою, 24 лютого 2022
Український вертоліт пролітає над заправкою, 24 лютого 2022

«На території, де ворог веде активні бойові дії, постачання пального немає. Відповідно, там заправки користуються лише тими залишками, які є у них в резервуарах або є на найближчій нафтобазі, якщо до неї є доступ», – каже перший заступник міністра економіки Кудін.

За його словами, складна ситуація в Чернігівській, Сумській, Херсонській, Донецькій областях, а також Харкові та області.

Підтвердив це у розмові з журналістом Радіо Свобода очільник міста Ізюм у Харківської області Валерій Марченко: «Пального в місті немає взагалі, жодна АЗС не працює. І я не бачу ,як можна вирішити цю проблему зараз. Можливо, якщо б росіяни перестали стріляти та скидати бомби і запускати ракети по нашому місту, тоді б вдалося відновити постачання нафтопродуктів».

Українські нафтотрейдери активно працюють над диверсифікацією поставок нафтопродуктів на скрапленого газу в Україну, та вже збільшили імпорт з країн ЄС, розповів директор компанії-імпортера нафтопродуктів та скрапленого газу «Газтрон-Україна» Владислав Колодяжний.

«Ми працюємо над каналами диверсифікації імпорту нафтопродуктів та скрапленого газу в Україну. Якщо раніше головні поставки були з Росії та Білорусі, то зараз це західний кордон України – Польща, Румунія, Угорщина», – каже Колодяжний.

Уряд спрямовує максимум зусиль для того, щоб в Україну постачався достатній обсяг палива з-за кордону, переконує заступник міністра економіки Денис Кудін.

«Ми окремо на міжурядовому рівні пропрацьовуємо логістику в портах з урядами Румунії та Польщі. Щоб законтрактовані для України танкери з нафтою та нафтопродуктами можна було направляти в порти цих країн, і пріоритетно розвантажити», – запевнив чиновник.

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    Олександр Чорновалов

    Співпрацюю з Радіо Свобода з 2015 року. Журналіст-розслідувач телевізійної програми «Схеми. Корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та Першого суспільного). Маю економічну освіту. З 2005 по 2014 рік працював в щотижневій газеті «Комерсант-Україна», пройшов шлях від журналіста до редактора відділу. Призер і номінант багаточисленних журналістських конкурсів.

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