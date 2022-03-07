В Енергодарі тисяча містян прийшли попрощатися із двома загиблими при обороні АЕС нацгвардійцями

Майже тисяча жителів Енергодару з національною символікою зібралися 7 березня на церемонію публічного прощання з загиблими при обороні Запорізької АЕС від росіян бійцями Національної гвардії Євгеном Уколовим та Михайлом Фроліковим.

Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі мер міста Дмитро Орлов. Він також оприлюднив фото з прощання.

У ніч проти 4 березня російські військові обстріляли і захопили Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі. Там виникла пожежа.

За даними «Енергоатому», внаслідок нічного штурму АЕС загинули троє українських нацгвардійців, двоє отримали поранення. Персонал станції не постраждав.

Уночі 4 березня внаслідок обстрілів із боку російської армії виникла пожежа на Запорізькій АЕС.