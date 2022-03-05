Російські військові перебувають на майданчику Запорізької АЕС, в Енергодарі їх немає, місто в облозі – ОВА

Російські військові перебувають на майданчику Запорізької АЕС біля Енергодара, в самому місті, за даними ЗСУ, їх немає, повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА), полковник ЗСУ Іван Арєф’єв.

«Станом на 18:00 ситуація складна, але контрольована. Наразі на майданчику Запорізької АЕС перебувають окупанти. У самому місті, за інформацією ЗСУ, їх немає. Місто – в облозі», – цитує речник офіційний телеграм-канал ОВА.

За його словами, персонал ЗАЕС контролює стан енергоблоків і забезпечує їх експлуатацію, відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації, а міський голова Дмитро Орлов організовує всі процеси життєдіяльності в Енергодарі.

Раніше Дмитро Орлов на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що «на жаль, інформація про те, що російські війська повністю залишили Енергодар, не відповідає дійсності». «Зараз вони контролюють периметр міста і перебувають на АЕС», – додав він.

Перед цим міський голова Енергодара заявив, що з міста зараз немає можливості безпечно евакуюватися. За повідомленням Орлова, міська влада повернулася до будівлі виконкому.

У ніч на 4 березня російські військові атакували Енергодар, обстріляли і захопили Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі.