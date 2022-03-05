Мер Енергодару: зараз із міста немає безпечного зеленого коридору

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомив 5 березня, що з міста зараз немає можливості безпечно евакуюватися.

За повідомленням Орлова, міська влада повернулася до будівлі виконкому.

«На чисельні питання щодо можливості евакуації жінок і дітей. Зараз безпечного зеленого коридору немає! Уряд з міжнародними організаціями опрацьовують його створення. Енергодар знаходиться в пріоритеті. Ми обов’язково повідомимо, коли зможемо евакуювати людей», – зазначив мер.

Він закликав енергодарців не використовувати особистий автотранспорт та прибрати його від під’їздів.

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«По-перше, палива все одно немає. По-друге, він дуже заважає швидкій, пожежній машині, сміттєвозу тощо», – пояснив він.

Орлов також зазначив, що комендантська година в Енергодарі триває з 18 години до 5:30. У цей час місто патрулюватимуть визначені жителі, решту мер просить залишатися вдома.

«Теплоносій вже подано на місто. Звертаємося до голів ОСББ- допоможіть налагодити системи в своїх будинках, можуть бути повітряні «пробки» та прориви, адже ми фактично заново запустили всю систему опалення», – додав міський голова.

Під контролем Росії наразі перебувають міста Херсон, Мелітополь та Енергодар. Місцеве населення у Херсоні протестує проти дій військових Росії.