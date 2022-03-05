Денісова: РФ не дозволяє ротацію працівників АЕС, можливі «непоправні наслідки»

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляє, що російські війська не дозволяють ротацію працівників захоплених ними атомних станцій.

Як написала Денісова у фейсбуці 5 березня, це може призвести до «непоправних наслідків, адже порушення процесу роботи цих об’єктів загрожує повторенням трагедії 1986 року».

«10 діб персонал ЧАЕС перебуває на своїх робочих місцях без ротації та відпочинку. Невирішеним залишається також питання зміни персоналу на Запорізькій АЕС… Російська Федерація впроваджує справжній ядерний тероризм на території вільної Європи», – написала Денісова.

Вона закликала МАГАТЕ «невідкладно зробити перевірку» в зонах Запорізької та Чорнобильської АЕС з метою з’ясування всіх ризиків, спричинених воєнними діями РФ.

«Звертаюся до Міжнародного Червоного Хреста – сприяти створенню гуманітарного коридору для зміни обслуговуючого персоналу станцій. Прошу країни-члени НАТО: закрийте небо над Україною», – наголосила омбудсмен.

У ніч на 4 березня російські військові обстріляли і захопили Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі. Там виникла пожежа.

У Державній агенції ядерного регулювання України вдень 4 березня повідомили, що в результаті обстрілів ЗАЕС з артилерійської зброї пошкоджень зазнала будівля реакторного відділення енергоблоку № 1, у район розміщення майданчика Сухого сховища відпрацьованого ядерного палива потрапило 2 артилерійські снаряди.

«Ступінь пошкоджень конструкцій і систем цих ядерних установок та їх вплив на безпеку потребує додаткових оцінок за результатами ретельних обстежень спеціальними службами Експлуатуючої організації», – повідомили в агенції.

Увечері 24 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС.

«Енергоатом» раніше закликав МАГАТЕ вимагати від Північноатлантичного альянсу запровадити заборону польотів над Україною, щоб забезпечити безпеку атомни об’єктів.