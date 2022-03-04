Обстріл ЗАЕС доводить необхідність безпілотної зони над Україною – звернення Стефанчука до парламентів Європи

Обстріл російськими військами Запорізької атомної електростанції доводить необхідність запровадити безпілотну зону над Україною, вважає спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Про це він заявив у своєму відеозверненні вранці 4 березня.
«Звертаюся до парламентів, урядів, громадян Європи і світу. Росія поставила Європу і світ на межу ядерного Армагедону. Російські окупаційні війська свідомо обстрілюють Запорізьку АЕС. І це не випадковість, це цілеспрямований обстріл із метою викликати катастрофу загальносвітового масштабу», – сказав він.
Стефанчук вказав на те, що вибух на Чорнобильській АЕС 36 років тому став узагальненим визначення екологічної та техногенної катастрофи. Він зазначив, що Запорізька станція «в рази» небезпечніша з Чорнобильську.
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«Все це свідчить про те, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи, а можливо, і людства. Цей злочин наочно демонструє необхідність якомога найшвидшого впровадження безпілотної зони над Україною для того, щоб захистити не тільки Україну, але і Європу, і світ в цілому. Зупиніть ядерного маніяка», – закликав спікер.
Уночі 4 грудня внаслідок обстрілів із боку російської армії виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Зафіксоване влучання в перший енергоблок, заявив речник Запорізької АЕС Андрій Туз.
Наразі на станції працює один блок із шести. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що майданчик АЕС захоплений російськими військами.
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