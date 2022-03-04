Втрати особового складу Росії у війні проти України: в ЗСУ назвали нові дані

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що втрати особового складу армії Росії від початку масштабного вторгнення на територію України (з 24 лютого до 4 березня) уже становлять близько 9166 осіб.

Згідно з повідомленням, також РФ втратила:

танків ‒ 251 од,

бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем – 105 од,

РСЗВ – 50 од,

засоби ППО – 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки – 404 од,

легкі швидкісні катери – 2 од,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3,

У Генштабі ЗСУ зауважують, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

3 березня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що Росія втратила у війні проти України щонайменше шість тисяч своїх військових.

2 березня Міністерство оборони Росії оголосило дані про втрати серед своїх військових, які беруть участь у вторгненні на територію України, – 498 загиблих російських військових і 1597 поранених. Обсяги втрат своєї військової техніки Росія не озвучує.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії Росії в Україні наразі немає.

За даними ДСНС України, станом на ранок 2 березня внаслідок війни загинули понад 2000 цивільних.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

3 березня у Білорусі завершився другий раунд переговорів із делегацією Росії. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що «потрібних Україні результатів поки що немає».