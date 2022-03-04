Оточити Київ та придушити спротив – Генштаб ЗСУ про наміри військ РФ на 9 день війни

Основні зусилля російських військ на сьогодні зосереджено на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України.

«Угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів та почали підготовку перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів. Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань окупантів введено в операцію», – йдеться в повідомленні.

На Волинському напрямку війська РФ силами двох БТГр перейшли до оборонних дій в районах населених пунктів Поліське та Кухарі. Не виключені збройні провокації на кордоні для втягування Білорусі у війну проти України;

війська РФ силами двох БТГр перейшли до оборонних дій в районах населених пунктів Поліське та Кухарі. Не виключені збройні провокації на кордоні для втягування Білорусі у війну проти України; На Поліському напрямку військові частини Східного воєнного округу РФ силами до п’ятнадцяти БТГр проводять наступальну операцію у смузі Козаровичи, Вишгород Фастів, Обухів, зосередження зусиль на напрямку Бишів, Українка. У боротьбі за рубежі в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів війська РФ частково втратили наступальний потенціал. Основні сили противника блоковано та зупинено в районі Макарова, війська РФ відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель;

військові частини Східного воєнного округу РФ силами до п’ятнадцяти БТГр проводять наступальну операцію у смузі Козаровичи, Вишгород Фастів, Обухів, зосередження зусиль на напрямку Бишів, Українка. У боротьбі за рубежі в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів війська РФ частково втратили наступальний потенціал. Основні сили противника блоковано та зупинено в районі Макарова, війська РФ відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель; На Сіверському напрямку угрупування військ Центрального воєнного округу силами до чотирнадцяти БТГр, а також 14 армійського округу Північного флоту проводить наступальну операцію у смузі Остер, Зазим’я; Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва. Одночасно проводиться перегрупування з метою продовжити наступ у напрямку Броварів;

угрупування військ Центрального воєнного округу силами до чотирнадцяти БТГр, а також 14 армійського округу Північного флоту проводить наступальну операцію у смузі Остер, Зазим’я; Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва. Одночасно проводиться перегрупування з метою продовжити наступ у напрямку Броварів; На Слобожанському напрямку угруповання військ Західного воєнного округу силами до шістнадцяти БТГр проводить наступальну операцію, зосереджуючи зусилля на напрямку Новомосковська. Блокує Харків з півночі. Захопив Балаклею. Війська рФ не досягли успіху в районі Охтирки і зосередив основні сили в районі Гадяча та Зіньківа;

угруповання військ Західного воєнного округу силами до шістнадцяти БТГр проводить наступальну операцію, зосереджуючи зусилля на напрямку Новомосковська. Блокує Харків з півночі. Захопив Балаклею. Війська рФ не досягли успіху в районі Охтирки і зосередив основні сили в районі Гадяча та Зіньківа; На Донецькому напрямку угрупування військ РФ силами 1 та 2 армійських корпусів посилені сімома БТГр зі складу 8 армії продовжують наступальні дії для розвитку тактичного успіху на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках, вийшов до населеного пункту Новоолександрівка. Маючи значну перевагу в техніці, оточено Маріуполь;

угрупування військ РФ силами 1 та 2 армійських корпусів посилені сімома БТГр зі складу 8 армії продовжують наступальні дії для розвитку тактичного успіху на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках, вийшов до населеного пункту Новоолександрівка. Маючи значну перевагу в техніці, оточено Маріуполь; На Луганському напрямку – бойові дії в напрямку н.п. Старобільськ;

– бойові дії в напрямку н.п. Старобільськ; На Таврійському напрямку силами до п’ятнадцяти БТГр війська РФ зосередили зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів у складі до БТГр продовжується наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь. Відзначено введення в операцію десантно-штурмових підрозділів ЗС РФ у напрямку на Миколаїв.

«Окупанти були зупинені на Миколаївському напрямку, але мали частковий успіх на напрямку Вознесенська. Відмічено переміщення великої кількості автомобільної техніки з тимчасово окупованої території Криму, в якій окупанти здійснюють перевезення злочинців з місць виконання покарань для організації безладів у Миколаївській області. В Чорному морі морське угруповання російських окупантів виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили угруповання різнорідних сил українських ВМС. Одночасно, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту в районах Затока, Чорноморськ. Прикриття груп здійснює загін кораблів вогневої підтримки і ракетна катерна ударна група», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для подавлення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі відмічено залучення бомбардувальників Су-24М та зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття забезпечували винищувачі Су-30СМ.

Генштаб ЗСУ підсумовує: на всіх напрямках війська РФ мають втрати, демотивовані російські військові здаються в полон та кидають техніку.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

3 березня у Білорусі завершився другий раунд переговорів із делегацією Росії. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що «потрібних Україні результатів поки що немає».