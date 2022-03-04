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Пожежу в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС загасили, жертв немає – ДСНС

Наслідки влучань на території Запорізької АЕС, 4 березня 2022 року

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежу на території Запорізької АЕС біля Енергодара вранці п’ятниці загасили.

«О 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

Бої на підступах до Запорізької АЕС, розташованої поблизу міста Енергодар, тривають із 3 березня. Майже о 2:00 4 березня мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що на станції розпочалася пожежа.

Речник Запорізької АЕС Андрій Туз заявив про влучання в перший енергоблок.

Компанія «Енергоатом» звернувся до світової спільноти з попередженням, що ці обстріли є «порушенням ядерної та радіаційної безпеки найбільшого в Європі ядерного об’єкту, що може призвести до важких і трагічних наслідків для усього світу».

Міністр енергетики України Герман Галущенко вказав, що крім шести енергоблоків АЕС, на території станції є ще сховище відпрацьованого ядерного палива, яке містить близько 150 контейнерів.

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон вимагатиме скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН «у найближчі години» через ситуацію навколо Запорізької АЕС.

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