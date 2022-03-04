Росіяни знову блокують роботу пожежників на Запорізькій АЕС – голова ОВА

Російські військові, які атакують Запорізьку АЕС, знову не пускають пожежників для гасіння загоряння на енергетичному обʼєкті. Про це станом на 3:30 4 березня повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Реально можна збожеволіти, але не треба. Працюємо далі. Пожежників завернули в частину. Блокують роботу!!!» – написав високопосадовець.

ДСНС повідомляє, що «станом на 02:26 у м. Енергодар на Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми (працює тільки 4 блок). З шести енергоблоків наразі працює один».

Раніше речник Запорізької АЕС Андрій Туз повідомив, що внаслідок обстрілів російських військових горить перший енергоблок електростанції.

Бої на підступах до Запорізької АЕС, розташованої поблизу міста Енергодар, тривають із 3 березня. Майже о 2:00 4 березня мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що на станції розпочалася пожежа. За кілька хвилин до цього повідомлення він інформував про таке: «На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші нацгвардійці тримають оборону. Відомо про постраждалих, але точна їхня кількість та стан за даних обставин поки що назвати не можемо».