«Якщо вибухне, це буде 10 Чорнобилів» – Кулеба звернувся до світу через пожежу на Запорізькій АЕС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до країн світу через небезпеку, яка виникла під час нападу російських військ на Запорізьку АЕС.

«Російська армія з усіх боків обстрілює Запорізьку АЕС, найбільшу АЕС у Європі. Пожежа вже спалахнула. Якщо станція вибухне, це буде в 10 разів більше за Чорнобиль! Росіяни повинні негайно припинити вогонь, допустити пожежників, створити зону безпеки!» – написав український міністр уночі 4 березня.

Раніше речник Запорізької АЕС Андрій Туз повідомив, що внаслідок обстрілів російських військових горить перший енергоблок електростанції.

Бої на підступах до Запорізької АЕС, розташованої поблизу міста Енергодар, тривають із 3 березня. Майже о 2:00 4 березня мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що на станції розпочалася пожежа. За кілька хвилин до цього повідомлення він інформував про таке: «На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші нацгвардійці тримають оборону. Відомо про постраждалих, але точна їхня кількість та стан за даних обставин поки що назвати не можемо».