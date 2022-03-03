США надали українцям «тимчасовий захищений статус»

Сполучені Штати Америки оголосили 3 березня, що надають українцям «тимчасовий захищений статус» на наступні 18 місяців.

Такий крок Міністерства внутрішньої безпеки дозволить українцям, які вже перебувають у США і не можуть повернутися в Україну через напад Росії, залишатися тут, і знімає загрозу їх депортації.

«Навмисний і неспровокований напад Росії на Україну призвів до війни, яка триває, до безглуздого насильства, і українці змушені шукати притулку в інших країнах», – заявив міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас.

«У ці надзвичайні часи ми продовжуватимемо пропонувати свою підтримку і захист громадянам України у Сполучених Штатах», – додав він.

Європейський союз раніше 3 березня погодився на заходи, що забезпечують тимчасовий захист сотням тисяч біженців, які прибувають до країн ЄС, втікаючи від російського вторгнення і потужного бомбардування Росією міст по всій Україні.

Організація Об’єднаних Націй 3 березня повідомила, що на початку восьмого дня конфлікту з України втекли понад один мільйон людей, майже 600 000 з яких перейшли до Польщі – члена ЄС.