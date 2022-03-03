ЄС схвалив надзвичайні заходи для захисту українських біженців

Європейський союз погодився на заходи, що забезпечують тимчасовий захист сотням тисяч біженців, які прибувають до країн ЄС, втікаючи від російського вторгнення і потужного бомбардування Росією міст по всій Україні.

Комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон оголосила про «історичне рішення» 3 березня після зустрічі міністрів внутрішніх справ із 27 членів блоку.

«Історичне рішення... прямо зараз; ЄС надасть тимчасовий захист тим, хто втікає від війни в Україні», – написала вона у твіттері.

Директива про тимчасовий захист поширюється на українців і людей, які живуть в Україні, а також членів їхніх сімей, які були переміщені внаслідок конфлікту.

Ті, хто не є громадянами України, й особи без громадянства, які легально проживають в Україні і не можуть повернутися до своєї країни чи регіону, наприклад, шукачі притулку або особи, що користуються міжнародним захистом, та члени їхніх сімей, також отримають захист в ЄС, йдеться у директиві.

Тимчасовий захист застосовуватиметься негайно і триватиме один рік. Відповідно до директиви, він може бути продовжений.

Організація Об’єднаних Націй 3 березня повідомила, що на початку восьмого дня конфлікту з України втекли понад один мільйон людей, майже 600 000 з яких перейшли до Польщі – члена ЄС.