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ЄС схвалив надзвичайні заходи для захисту українських біженців

Комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон оголосила про «історичне рішення» 3 березня після зустрічі міністрів внутрішніх справ із 27 членів блоку

Європейський союз погодився на заходи, що забезпечують тимчасовий захист сотням тисяч біженців, які прибувають до країн ЄС, втікаючи від російського вторгнення і потужного бомбардування Росією міст по всій Україні.

Комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон оголосила про «історичне рішення» 3 березня після зустрічі міністрів внутрішніх справ із 27 членів блоку.

«Історичне рішення... прямо зараз; ЄС надасть тимчасовий захист тим, хто втікає від війни в Україні», – написала вона у твіттері.

Директива про тимчасовий захист поширюється на українців і людей, які живуть в Україні, а також членів їхніх сімей, які були переміщені внаслідок конфлікту.

Ті, хто не є громадянами України, й особи без громадянства, які легально проживають в Україні і не можуть повернутися до своєї країни чи регіону, наприклад, шукачі притулку або особи, що користуються міжнародним захистом, та члени їхніх сімей, також отримають захист в ЄС, йдеться у директиві.

Тимчасовий захист застосовуватиметься негайно і триватиме один рік. Відповідно до директиви, він може бути продовжений.

Організація Об’єднаних Націй 3 березня повідомила, що на початку восьмого дня конфлікту з України втекли понад один мільйон людей, майже 600 000 з яких перейшли до Польщі – члена ЄС.

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