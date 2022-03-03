В ОП назвали порядок денний другого раунду переговорів із РФ

У Білорусі розпочався другий раунд переговорів між делегаціями України і Росії.

Перед зустріччю радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав пріоритетні для Києва питання.

«Починаємо розмовляти з російськими представниками. Ключове на порядку денному.

1. Негайне припинення вогню.

2. Перемир’я.

3. Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст», – написав він у твітері.

Про ці теми напередодні заявляв і помічник президента Росії Володимир Мединський, який входить до російської делегації.

Президент Росії Володимир Путін 3 березня у телефонній розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що завдання російської «операції» (так влада Росії називає масштабне вторгнення в Україну) в будь-якому разі будуть виконані, незалежно від результатів переговорів.

«Спроби виграти час шляхом затягування переговорів призведуть лише до того, що у нашій переговорній позиції з’являться додаткові вимоги до Києва», – заявили у Кремлі.

Макрон після розмови заявив, що Путін чекає, що світ виконає його умови.

Агенція AFP цитувала неназваного представника адміністрації президента Франції, який заявив, що Макрон після розмови з Путіним «очікує, що найгірше ще попереду – з огляду на те, що нічого зі сказаного Путіним не обнадіювало».

Окрім Мединського, Росію на переговорах представляють заступники голів Міноборони та МЗС Олександр Фомін і Андрій Руденко, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький і посол Росії у Білорусі Борис Гризлов.

Від України на переговори приїхав міністр оборони Олексій Резніков, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, голова фракції владної партії «Слуга народу» Давид Арахамія, заступник голови української делегації в Контактній групі зі врегулювання в Донбасі Андрій Костін, депутат Рустем Умеров і заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.