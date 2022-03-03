Війна: переговори, ракетні удари, санкції проти Росії  Свобода Live

Радіо Свобода у прямому ефірі аналізує події війни, яку веде Росія проти України. Аналітика, відео із гарячих точок, прогнози
Що відбувається в Україні – говоримо і показуємо в програмі Свобода Live:
Війна: восьмий день.
- Обстріли Харкова, Херсона, Миколаєва, Чернігова. Атаки на міста Київської області.
- Перші труни з російськими військовими поїхали до Росії.
- У Білорусі триває другий раунд переговорів України та Росії.
- Один мільйон українських громадян стали біженцями і покинули країну.
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