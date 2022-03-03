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Політика

Війна: переговори, ракетні удари, санкції проти Росії  Свобода Live

24 лютого Росія веде широкомасштабну війну з Україною, бомбардує Київ, Харків, Маріуполь, Херсон...

Радіо Свобода у прямому ефірі аналізує події війни, яку веде Росія проти України. Аналітика, відео із гарячих точок, прогнози

Що відбувається в Україні – говоримо і показуємо в програмі Свобода Live:

Війна: восьмий день.

  • Обстріли Харкова, Херсона, Миколаєва, Чернігова. Атаки на міста Київської області.
  • Перші труни з російськими військовими поїхали до Росії.
  • У Білорусі триває другий раунд переговорів України та Росії.
  • Один мільйон українських громадян стали біженцями і покинули країну.

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