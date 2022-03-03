Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами у Києві сказав у відповідь на запитання про перебіг переговорів із Росією: «Там є пункти. Я не ставлюся до тих формулювань, що там є, як до константи. Я вважаю, що ці формулювання справедливі, якщо та сторона (ред. – Росія) готова знищити нас заради цих питань. Я маю на увазі, що вони справедливі для нашого діалогу. Тому що я хочу зупинити війну. Питання у формулюваннях, питання у балансі наших домовленостей і бажання».