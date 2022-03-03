Через «Дію» українці зібрали 80 мільйонів гривень для армії – міністр

80 мільйонів гривень зібрали українці на армію через застосунок «Дія», повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Люди, ви неймовірні. Весь світ бачить, які ми згуртовані, і об’єднується навколо нас. Допомога у криптовалюті також зросла – світова криптоспільнота зібрала для України майже 55 млн доларів», – написав Федоров.

За його словами, всі офіційні реквізити рахунків для допомоги армії – від фондів до криптогаманців – за посиланням.

Від 28 лютого у застосунку «Дія» запустили нову послугу – переказ коштів українській армії.

Від 25 лютого українці можуть перерахувати кошти, одержані в рамках програми «єПідтримка», до благодійного фонду «Повернись живим» на допомогу Збройним силам України.

Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії 24 лютого. Станом на 2 березня на спецрахунок для підтримки Збройних сил України загалом перерахували понад шість мільярдів гривень в еквіваленті.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».