Українці, які через вторгнення Росії втратили можливість працювати, отримають по 6,5 тисяч гривень – президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що була розроблена спеціальна програма для надання допомоги та підтримки громадянам України, які втратили можливість працювати через військове вторгнення Росії.

«Наш уряд уже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати через війну. Там, де бойові дії. Кожен найманий працівник, кожен ФОПівець, кожен наш громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по шість із половиною тисяч гривень без жодних умов», – цитує главу держави його пресслужба.

Президент також повідомив, що люди в усіх регіонах України, обпалених війною, отримають від держави необхідну допомогу.

«Координаційні штаби працюють на повну. Справжні гуманітарні вантажі – в дорозі», – сказав Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що, попри війну та бойові дії, пенсії виплачують стабільно.

«Спеціально наголошую для українців старшого віку. Попри війну, ми забезпечуємо повну виплату пенсій. Проіндексованих пенсій. Як це й має бути, згідно із законом. З 1 березня пенсії для українців проіндексовані на 14 відсотків. Гроші вже пішли в банки. Усі виплати будуть проведені повністю», – констатував глава держави.

2 березня уряд України повідомив, що перезавантажує «гарячу лінію» для оперативного збору запитів з гуманітарних питань.

1 березня уряд України затвердив збільшення виплат учасникам бойових дій та компенсації сім’ям загиблих.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

За даними ДСНС України, станом на ранок 2 березня внаслідок війни загинули понад 2000 цивільних. «За сім днів війни Росія знищила сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час уже загинули понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників», – вказано у повідомленні ДСНС.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що втрати особового складу армії Росії у рамках вторгнення в Україну становлять близько 9000 осіб. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Напередодні Міністерство оборони Росії вперше з часу вторгнення РФ в Україну оприлюднило інформацію про втрати російських військ в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених. Однак у Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».