Генасамблея ООН схвалила резолюцію, в якій закликала РФ негайно вивести війська з України

Рідкісна спеціальна сесія Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй переважною більшістю голосів проголосувала за резолюцію, яка «найрішуче» засуджує неспровоковане вторгнення Росії в Україну.

У резолюції, схваленій 2 березня 141 членом органу, що складається зі 193 представників, від Росії вимагають негайно припинити війну в Україні та вивести всі свої війська з території України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що Росія, Сирія, Північна Корея, Білорусь і Еритрея – це єдині країни, які проголосували проти резолюції Генеральної асамблеї ООН «Агресія проти України».

«Так виглядає самотність Росії у світі. 141 держава ООН проголосувала за резолюцію. Це рекордна з 2014 року кількість голосів за українську резолюцію. При тому що текст максимально жорсткий. Так виглядає антивоєнна коаліція за Україну», – написав Кулеба у фейсбуці.

Він уточнив, що резолюція констатує наявність агресії, вимагає від Росії припинити вогонь і «вивести війська з Україна за межі її міжнародно визнаних кордонів, тобто включно з Кримом і ОРДЛО».

«Ця резолюція є не лише важливим політичним сигналом ізоляції Росії та фіксацією її злочинів, у тому числі агресії. Її також використають у міжнародних судах. Ми переможемо», – додав міністр.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш наголосив: «Послання Генеральної асамблеї є гучним і чітким: Припинення бойових дій в Україні – зараз. Припиніть стріляти – зараз. Відчиніть двері до діалогу та дипломатії – зараз».

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення резолюції «безпрецедентною більшістю голосів».

«Вдячний усім і кожній державі, що проголосували «за». Ви обрали правильну сторону історії. Нищівні для агресора результати голосування в Генасамблеї ООН переконливо свідчать: глобальна антипутінська коаліція сформована та діє. Світ – з нами. Правда – за нами. Перемога буде наша», – написав Зеленський у твітері.

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