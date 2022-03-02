ЗСУ кажуть, що захопили таємні документи російської армії

У результаті бойових дій Збройні сили України захопили таємні документи російської армії, які та покинула, утікаючи з поля протистояння, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

«У нашому розпорядженні опинилися планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації. Серед отриманих документів – робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці скритого управління, список особового складу», – зазначають українські військові.

За їхніми словами, ці документи свідчать про те, що операція із захоплення України нібито мала відбуватися протягом 15 діб – з 20 лютого по 6 березня.

«Підрозділ ворога мав здійснити висадку з ВДК «Орськ» в районі населеного пункту Степанівка-1 та в подальшому діяти з військовими частинами 58-ї армії РФ, а саме з 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя», – повідомляють в штабі ООС.

Радіо Свобода не має змоги підтвердити автентичність оприлюднених документів.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».