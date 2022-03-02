У Росії зростає внутрішня напруга. Як Кремль намагається моніторити «незгодних»

Сьомий день повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Сотні загиблих і поранених, серед яких – діти. І кожного дня – новини про людські втрати і руйнування цивільних об’єктів. Президент Володимир Зеленський закликає весь світ визнати Росію державою-терористом. У російської сторони – масштабні людські втрати. У Генштабі Збройних сил України озвучують орієнтовні цифри – понад 5700 людей серед особового складу, а також знищені сотні одиниць техніки. Донедавна Російська Федерація заперечувала загибель своїх військових. Лише на 4-ий день війни там вперше визнали, що мають загиблих і поранених, не називаючи імен і кількості.

Така політика «замовчування», дезінформації та пропаганди характерна і для висвітлення подій всередині самої Росії. В ефірах телеканалів війну там називають не війною, а «спецоперацією», і стверджують, що українці начебто «радісно зустрічають» окупантів. А від непідконтрольних владі нечисельних російських медіа, які намагаються збалансовано висвітлювати події, Роскомнагляд вже вимагає видалити нібито «недостовірну інформацію» про війну з Україною і взагалі забороняє вживати слово «війна». Таким чином, громадяни Росії обмежені у доступі до правди. І тоді «у гру» вступають російські публічні діячі. Деякі з них фактично стають «локальними медіа», розповідаючи про атаки російської армії і закликаючи росіян виходити на вулиці і протестувати. У Кремлі про це знають і складають «списки незгодних». Про системний нагляд, медійну політику та настрої в РФ – у матеріалі Радіо Свобода.

Від першого дня нападу Росії на Україну про події під необхідним для них кутом у російських ЗМІ говорять визначені особи. Зокрема, міністр закордонних справ Сергій Лавров, офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков та сам російський президент Володимир Путін. Повідомляють про нібито «успішну спецоперацію в Донбасі», «самозахист Росії», «навалу нацистів» та «геноцид» в Україні, а ще вигадують «бандеромобілі».

Чи мають можливість росіяни дізнатись, що відбувається в Україні насправді? Якщо вони дивляться та читають тільки провладні телеканали та сайти – ні. Роскомнагляд зобов’язав медіа писати про війну з Україною «тільки за офіційними російськими джерелами».

Лишаються соціальні мережі. Саме там українці демонструють росіянам руйнівні наслідки нападу збройних сил РФ і закликають їх не обмежуватись висловленням співчуттів, а виходити на вулиці і публічно заявляти незгоду із політикою їхнього президента (наприклад, тут і тут).

«Мене тут не треба звільняти, – пише у фейсбуці засновник IT-компанії Netpeak Software, – Тут я і так вільний. Сьогодні вам доведеться вирішити одне з найважливіших завдань у вашому житті – підтримувати кровопролиття та численні смерті; або все-таки виявити свою чітку громадянську позицію та виступити проти війни, не боячись, що вас засудять».

«Громадяни Росії, ви можете зупинити цю катастрофу. І ваші аргументи про "страшно" до одного місця, – пише журналістка Севгіль Мусаєва. – Виходьте на вулиці! Інакше ви – співучасники цього безумства».

Перші протести у Москві почалися ще 20 лютого на тлі повідомлень американської розвідки про майбутнє вторгнення Росії. Проте це були малочисельні пікети, переважно одиночні, у Москві та Саратові.

У перший день нападу, 24 лютого, акції протесту проти війни з Україною пройшли вже у десятках міст Росії. Найбільші – в Москві та Петербурзі, у них взяли участь кілька тисяч людей. Ці акції не були узгоджені з владою. В той день, за даними «ОВД-інфо» (сайт групи правозахисників, внесений до реєстру «іноагентів»), по всій Росії затримали понад 1700 осіб.

Протести час від часу продовжують спалахувати в різних містах Росії і досі. Станом на 28 лютого – нараховується вже 6400 затриманих протестувальників.

А у Москві днями порушили кримінальну справу проти водія, який заїхав на Пушкінську площу міста на авто з написами «Народ, вставай!» та «Це війна» (відео тут).

Крізь призму Кремля

Про це все російські телеканали не розповідають. Альтернативним джерелом інформації стають лідери громадської думки з численною аудиторією.

І влада за ними уважно спостерігає. Вносить їх у спеціальні моніторинги.

Один із таких звітів перехопила українська розвідка. Із приміткою «для вищого керівництва РФ». Зміст цього документу опинився у розпорядженні «Схем».

В РФ інформацію про активність користувачів соціальних мереж акумулює спеціальна система, яка називається «Призма». Звіти про їхні настрої, заклики, тенденції у Кремлі отримують саме звідти. Як зазначають розробники цієї системи, «Призма» забезпечує інформаційно-аналітичну підтримку влади. Нібито для «комплексної безпеки».

Її офіційна мета – «підвищення ефективності процесів управління у суб'єкті РФ з урахуванням застосування сучасних інформаційно-аналітичних технологій підтримки прийняття рішень».

По факту це означає, що влада використовує цей державний ресурс, щоб відстежувати тих, хто не підтримує так звану «спецоперацію Росії в Україні».

У перехопленому українською розвідкою звіті за 24 лютого, окрема увага була приділена конкретній події – які російські артисти виступили «проти» війни і «за» мирні переговори.

Аналіз «Призми» показав, що у аудиторії це викликає значний інтерес. Охоплення таких постів – 260 мільйонів осіб. Відповідно до звіту, це був другий інфопривід дня. Перший звучав так: «В. Путін виступив з екстреним зверненням і повідомив про спеціальну військову операцію на Донбасі».

Охоплення аудиторії – 795 мільйонів осіб.

Як сказано у документі, історії про діячів, які висловлюються проти війни, репостили та коментували – не набагато менше, ніж про факт оголошення Путіним війни. Незважаючи на те, що «у його поширенні брали участь практично всі російські медіа та соцмедіа».

«Розрив у показнику SI – сума репостів, лайків та коментарів – між цими інфоприводами суттєво менший: 2,2 млн проти 2,6 млн. Це свідчить про те, що антивоєнні виступи «ЛГДів» (лідерів громадської думки – ред.) зацікавили широку аудиторію та викликали у неї відгук», – зазначають аналітики.

Це означає, що активніше аудиторія реагувала на антивоєнні повідомлення, ніж підтримувала риторику президента.

Російські технологи виокремили топ-10 антивоєнних постів. Починаючи від звернення співака Сергія Лазарева (охоплення 4,7 млн) до повідомлення від блогерки, телеведучої Анастасії Івлєєвої (охоплення 19,2 млн).

Згідно зі звітом, російська аудиторія у 300 млн ототожнює владні висловлювання «спеціальна військова операція» з «війною», тобто цей елемент пропаганди на неї не працює.

У тому ж документі аналітики відзначають, що користувачі соцмереж у коментарях під критичними постами російських публічних діячів налаштовані «переважно негативно по відношенню до російської влади». Спеціалісти виділили кілька ключових тенденцій: прояв солідарності з українським народом, протест проти війни, нейтральні пацифістські лозунги («мы за мир»), звинувачення в розв’язанні війни на адресу російського керівництва («найчастіше – особисто президента В.Путіна»), а також твердження про те, що війна не потрібна обом народам та заклики до лідерів громадської думки організувати публічну кампанію проти війни.

«Коментарі, які звинувачують у тому, що відбувається, українське керівництво і висловлюють підтримку діям російської держави, зустрічаються значно рідше. Основна тематична лінія у таких реакціях – звинувачення «зірок» у ігноруванні проблем населення Донбасу», – зазначено у звіті.

Хто ці російські лідери громадської думки, які так непокоять Кремль? У звіті від «Призми» наведений їхній список.

Нижче мовою оригіналу.

«Продюсер Александр Роднянский (Instagram), блогер Илья Варламов (Telegram, Youtube), певец Борис Гребенщеков (Instagram), юморист Александр Гудков (Instagram), шахматист Ян Непомнящий (Twitter), актриса Варвара Шмыкова (Instagram), певец Виктор Салтыков (Instagram), актриса Ксения Алферова (Instagram), режиссер Илья Найшуллер (Instagram), футболист ФК «Динамо» Федор Смолов (Instagram), певец Сергей Лазарев (Instagram), блогер Ксения Дукалис (Twitter) , режиссер Рената Литвинова (Instagram), певица Земфира Рамазанова (Instagram), тревел-блогер Антон Птушкин (Instagram), певец Валерий Меладзе (Instagram), телеведущий Иван Ургант (Instagram), певица Елизавета Гырдымова (Монеточка) (Instagram), певица Дарья Шиханова (Дора) (Instagram), юморист Максим Галкин (Instagram), режиссер Кантемир Балагов (Instagram), журналист Леонид Парфенов (Twitter), телеведущая Анастасия Ивлеева (Instagram), актриса Чулпан Хаматова (Instagram), телеведущая Екатерина Варанва (Instagram), техно-блогер Валентин Петухов (Wylsacom), тренер ФК ЦСКА Василий Березуцкий (Instagram), певица Манижа Сангкин (Manizha) (Instagram), певица Сара Шор (Жасмин) (Instagram), певица Мария Зайцева (Instagram), певица Светлана Лобода (Instagram), певец Тимур Юнусов (Тимати) (Instagram), журналист Ксения Собчак (Telegram), музыкант Мирон Федоров (Oxxxymiron) (Instagram), политолог Екатерина Шульман (Facebook), актриса Екатерина Шпица (Instagram), режиссер Нателла Крапивина (Instagram), спортивный журналист Игорь Рабинер (Telegram), спортивный журналист Василий Уткин (Telegram), блогер Юрий Дудь (Instagram), главный редактор «Новой газеты», обладатель Нобелевской премии мира (Telegram) Дмитрий Муратов, писатель Михаил Зыгарь (Facebook), Дмитрий Быков (Facebook), писатель Дмитрий Глуховский (Facebook), писатель Владимир Сорокин (Facebook), писатель Борис Акунин (Facebook), драматург Иван Вырыпаев (Facebook), режиссер Владимир Мирзоев (Facebook), фигуристка Евгения Медведева (Instagram), теннисист Андрей Рублев (Instagram), певец Александр Тарасов (T-Kilah) (Instagram)».

Деякі з них прямо закликали громадян не мовчати і виходити на антивоєнні акції протесту. Але насправді росіян-лідерів громадської думки набагато більше ніж у цьому списку.

Антивоєнний рух

Ексголова тепер вже збанкрутілої російської нафтової компанії «ЮКОС» та колишній бранець Кремля Михайло Ходорковський регулярно публікує в своєму акаунті новини російсько-української війни. Наприклад, показує, як виглядала Одеса 80 років тому і сьогодні: «Путіністи довго обіцяли «повторити», але не уточнювали, що цього разу вони будуть у ролі нацистів.» Про роль Путіна пише так: «Українці захищають не вождя, а свій дім. А ось наші солдати вмирають за пацюка».

Співак та фронтмен групи «Несчастный случай» Олексій Кортнєв виступив із категоричним судженням військової агресії РФ щодо України. «Заяви про те, що Путін захищає братів-слов’ян від фашистів є лише прикриттям для задоволення імперських амбіцій та планів», – сказав він.

У свою чергу актор Данила Козловський заявив, що не повністю усвідомлював те, що відбувалося останні роки: «Зараз той момент, коли треба говорити. Та точка неповернення, яку ми проходимо, буквально на танках. І пишу я цей текст не заради «хайпу» чи, борони боже, бажання ще більше розпалити полум'я агресії, а тому що по-справжньому болить. Зараз ставлять питання, що вже стало легендарним – «де ти був усі ці вісім років»? Хочеться відразу запитати, «а де, власне, були ви?».

Російська громадська діячка, політик та юристка «Фонду боротьби з корупцією» Олексія Навального Любов Соболь пише: «Війна потрібна вбивці Путіну, який відправив молодих хлопців гинути та вбивати за його палаци та офшори».

А грузинська та російська джазова співачка і актриса Теона Контридзе записала відео про перенесення її концерту в Москві, пояснивши це так. «В мене немає ніякого світла, нічого в мене немає крім сліз, суму та болю. (...) Я не бачу ворога (в українцях, – прим.)», – зрештою промовила вона зі слізьми.

Російський бізнесмен, мільйонер Євген Чичваркін в своєму Instagram озвучив такий прогноз: «Щонайменше до смерті Путіна буде з кожним роком гірше і страшніше (в Росії – прим). Навіть якщо військових дій не буде, у чому я, на жаль, засумнівався, зубожіння неминуче. Жодні ціни на нафтогаз не врятують».

Поет та сценарист Семен Слєпаков звернувся безпосередньо до Володимира Путіна. Він навів у приклад таких легендарних культурних діячів як Леонід Гайдай та Володимир Жванецький, які б «не воювали проти України».

Авторка кулінарних шоу та блогерка Ніка Білоцерковська висловилась прямо, підкреслюючи, що робить це «без кришталевих сліз, сердець і ошатних прапорців»: «Я вважаю цю «спецоперацію» загарбницькою ВІЙНОЮ із суверенною державою».

Висловився і лідер гурту «Самое большое простое число» Кирило Іванов. Він так описав події в Україні для своїх підписників: «Потрібно розповідати, що в Україні саме війна. І хоч би як було боляче це визнавати, її почала наша країна. Я спілкуюсь з нашими друзями з України. Вони сидять у бомбосховищах. Їм страшно, їм не вистачає повітря, їх бомбардують, вони знесилені та виснажені. Гинуть мирні жителі, гинуть українські військові, які захищають свою країну. Гинуть російські солдати: судячи з численних відео та свідчень, часто це юні хлопці, яких затягли туди погрозами та обманом. Вони воюють та помирають в Україні, і про це навіть не повідомляють їхніх родичів».

Рупори російської пропаганди

У цей час в ефірі російських каналів, зокрема, «Першому каналі», почали говорити про втрати армії РФ, але стримано і без деталей. Натомість вони продовжують телемарафони, в яких традиційно вдаються до дезінформації.

До інформаційної пропаганди Кремля долучається інший пул російських діячів.

Наприклад, телеведуча Тіна Канделакі. Вона опублікувала вже кілька постів, в яких висловлює підтримку російській армії. Зокрема, пише таке: «Ролики із закадровими риданнями та криками: ааа, вони вбивають мирних жителів — вірус, створений для того, щоб збити вас з пантелику».

При цьому, 27 лютого український уряд повідомляв, що в Україні вже загинули 352 мирних мешканця. Президент Володимир Зеленський, зокрема, говорив, про 16 загиблих дітей. Станом на 2 березня ДСНС повідомляє вже про 2 тисячі втрат серед цивільних мешканців.

Транслює російську пропаганду і співак Микола Басков. «Цілі оголошеної операції: мирне життя на Донбасі, дефашизація та демілітаризація України, а отже – захист Росії від військових загроз, що стали очевидними, на її кордонах. Це миротворча операція, кінець геноциду та запобігання нападу на Росію. Це самозахист Росії та захист її союзників».

З 2004 року він залишається народним артистом України.

І таких артистів, які підтримують російське вторгнення – чимало.

Тим часом українські діячі, не тільки словом, але й ділом, показують приклад.

Вони масово записуються до лав територіальної оборони. Одними з перших з культурного спротиву в мілітарний перейшли кінорежисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов, журналіст і письменник Вахтанг Кіпіані, лідер гурту «Антитіла» та багатодітний батько Тарас Тополя.

До них вже доєдналися український репер Yarmak, музикант і лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, актор та кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв. «Русский корабль, іди на х..» Слава Україні! Наступного року – у вільному Бахчисараї», – написав Сеітаблаєв.

Боронити Україну на вулиці вийшли навіть ті, хто раніше демонстрував лояльність до Росії – боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав» .

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені . При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5710. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.