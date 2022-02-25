Українські зірки записують звернення на підтримку ЗСУ. У них вони дякують військовим за те, що ті стримують російський напад, та бажають їм сил і витримки у цій боротьбі.

«Пишаюсь нашими хлопцями. Гордий,що у нас сильна та потужна армія. Ми –на своїй землі. Україна була, є і буде. Нехай Боженька вас охороняє», – із такими словами до Збройних сил України звернувся співак та композитор Олекандр Пономарьов.

Підтримала українську армію і співачка Злата Огнєвіч.

«Знайте, що в цю хвилину я разом із вами. Надсилаю вам всю свою любов, турботу і підтримку. Разом ми – сила», – наголосила вона.

Її колега Оля Цибульська теж висловила підтримку ЗСУ.

«Ми тримаємося, бо ви тримаєтеся. Все буде Україна! Ми ще обіймемося і відсвяткуємо нашу перемогу. Люблю вас і дякую за кожне місто, за кожне селище, за кожен день, за кожну хвилину», – сказала вона.

Мотивуюче відео для українських військовослужбовців записала і ще одна співачка та модель Даша Астафьєва. «Ми завжди вам допомагаємо і завжди будемо робити те, що можемо зробити тут. І з кожним вибухом в небі ми тут за всіх вас молимось і надіємося на краще», –​ зазначила вона.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».