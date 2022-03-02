Навальний закликав до щоденних протестів проти вторгнення Росії в Україну

Лідер російської опозиції Олексій Навальний, який перебуває в ув’язненні, закликав до щоденних протестів проти вторгнення Росії в Україну, заявивши, що Росія не може стати «нацією наляканих мовчазних людей».

У твітері 2 березня критик Кремля назвав президента Володимира Путіна «шаленим царем» через розв’язання ним війни в Україні, при цьому нагадавши росіянам мантру радянської епохи «боротьба за мир».

«Все має ціну і зараз, навесні 2022 року, цю ціну маємо платити ми. Більше нема кому. Давайте не «бути проти війни». Давайте боротись проти війни. Кожного заарештованого мають змінити двоє. Якщо для припинення війни ми повинні забити собою в’язниці та автозаки, ми заб’ємо собою в’язниці та автозаки», – заявив Навальний.

Навальний перебуває в тюрмі з 2021 року після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння нервово-паралітичною речовиною. Він прямо звинуватив Путіна у замаху на його життя, Кремль це заперечив.

Від початку вторгнення 24 лютого по всій Росії проходять поодинокі протести, але поліція їх швидко придушує.

За даними правозахисного порталу «ОВД-ИНФО», на сьогодні за антивоєнні акції в Росії затримали 6835 людей.