Російські війська змушені мобілізувати додатковий резерв – Данілов

Російські війська змушені перегруповуватися та залучати додатковий резерв, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Про це він заявив 2 лютого на своїй фейсбук-сторінці.

«Вчора ворог дістав потужного удару у відповідь по всіх фронтах, тому вимушений робити перегрупування і мобілізувати додатковий резерв. Тактична ініціатива поступово починає переходити до України», – написав він.

Данілов вказав на те, що стратегічні цілі російських військових – Київ, Харків і Маріуполь – контролює українська влада, Миколаїв і Суми також тримають оборону.

«Російські окупанти готуються до штурмових дій у напрямку Полісся та Сіверська. Московіти не полишають надії блокувати Київ. Але все це марно», – додав секретар РНБО.

За ранковим зведенням Сухопутних військ Збройних Сил, російські війська намагаються блокувати Київ з північного та північно-західного напрямків.

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В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».