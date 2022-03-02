Керувати Одещиною під час війни буде командир 28-ї бригади

Президент України Володимир Зеленський призначив керівником Одеської обласної військової адміністрації військового офіцера Максима Марченка, йдеться у тексті указу.

Максим Марченко народився у Слов’янську у 1983 році, брав активну участь в АТО/ООС на Донбасі. З 2015 по 2017 роки очолював 24-й штурмовий батальйон «Айдар», потім був призначений на посаду заступника командира 92-ї окремої механізованої бригади. У травні 2018 року став командиром 28-ї окремої механізованої бригади, яка базується на Одещині.

Згідно із даними з відкритих джерел, він має низку державних нагород, в тому числі орден Богдана Хмельницького II та ІІІ ступенів.

До цього регіоном керував Сергій Гриневецький – голова Одеської обласної державної адміністрації.