Російські війська намагаються відрізати Київ із півночі і блокувати Маріуполь – Сухопутні війська

Російські війська силами 13 батальйонних тактичних груп намагаються продовжити наступ по рубежу міст Гореничі, Гостомель і Демидів у напрямку на Київ, аби блокувати столицю з північного та північно-західного напрямків, повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України вранці 2 березня.

За даними командування, на Житомирщині наразі перебуває до трьох батальйонних тактичних груп російської 5 загальновійськової армії.

«На Сіверському напрямку до сімнадцяти БТГр окупаційних військ, не зважаючи на втрати у живій силі та техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу. Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, у районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал», – повідомляє командування.

Сухопутні війська звітують, що російським військам не вдається утримувати в оточенні Суми, Лебедин і Охтирку. Також на Слобожанщині спостерігається наступальна операція в напряму Краснограда та Ізюму, проте росіяни, за зведенням, були зупинені в районі Богодухова, Чугуєва та Шевченкового.

«На Донецькому напрямку, не маючи успіху, агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь. На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До двох БТГр діє в районах населених пунктів Василівка, Червоне Поле, Новопетрівка», – йдеться в зведенні.

Крім того, спостерігається розгортання російської корабельної групи на Чорному морі та підготовка до висадки десанту.

Читайте також: До лікарень Маріуполя госпіталізовані 128 постраждалих від обстрілу – міський голова

У Сухопутних військах звертають увагу на обстріли об’єктів критичної інфраструктури «з метою залякування цивільного населення».

«Окупанти мають втрати на всіх напрямках. Інформація про це – дещо пізніше», – додають військові.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».