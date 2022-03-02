СБУ повідомила про висадку російського десанту і бій у Харкові – Верховна Рада

У Харкові висадився російський десант, повідомив уночі 2 лютого телеграм-канал Верховної Ради України з посиланням на інформацію від Служби безпеки України.

«Окупанти напали на шпиталь – Військово-медичний клінічний центр Північного регіону. Між загарбниками та українськими захисниками розпочався бій», – ідеться в повідомленні.

Інших подробиць події наразі немає.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».