Обстріл Житомира: 2 людини загинули, 3 – травмовані, пошкоджені 10 будинків

У Житомирі внаслідок обстрілу з боку російських військ, за попередніми даними, загинули двоє людей, три людини травмовані, повідомили Державна служба з надзвичайних ситуацій і Міністерство внутрішніх справ України.

«1 березня близько 22:16 години внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у 3-х із них виникла пожежа) та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні. Попередньо загинуло 2 особи, травмовано 3. У завалах пошкоджених приватних житлових будинків, ймовірно, перебувають люди», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники розбирають завали та ліквідовують пожежу. Інформація щодо руйнувань і постраждалих ще уточнюється, додали в МВС.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.